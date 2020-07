Cuando empieza la estación de invierno, nuestras mascotas suelen enfermarse con mayor facilidad por las bajas temperaturas. | Fuente: Getty Images

Cuando empieza la estación de invierno, nuestras mascotas suelen enfermarse con mayor facilidad por las bajas temperaturas. Los más afectados pueden ser los animales más jóvenes y los de edad avanzada, ya que su regulación térmica es mucho menor al de una mascota que está en plena juventud, lo que les puede producir tos, fiebre, resfríos o hipotermia.

Por ello, Superpet.pe, retail especializado en productos para mascotas, te da siete recomendaciones para que en la estación más fría del año tu engreído pueda mantenerse libre de resfriados.

1.Alimentación balanceada

Aumenta la ración de tu peludo, el aporte energético es importante en esta época, nuestras mascotas queman más calorías para mantener su temperatura corporal; así que es recomendable adicionar un poquito más la ración, siempre consultando la cantidad adecuada con tu veterinario.

2.Hidrátalo



Brindarle agua de manera permanente es importante sobre todo en las zonas de clima seco (en la sierra de nuestro Perú por ejemplo), también puedes combinar con comida húmeda en la dieta.

3.Suplementos

Ofrécele suplementos y vitaminas. Con la asesoría del veterinario, se puede incorporar suplementos vitamínicos en su dieta.

4.Consulta con el veterinario

Puede ser necesario el uso de protectores para las articulaciones, sobre todo para las mascotas de edad avanzada o senior; estos protectores los ayudará a una mejor movilidad en estos días fríos.

5. Abrígalo más

Si bien hay razas de perros y gatos que tienen abundante pelaje, esto no quiere decir que sea suficiente para que se protejan del frío. Por ello, es importante que nuestras mascotas usen ropas abrigadoras que los puedan cubrir de las bajas temperaturas, sobre todo en la noche, ya que usualmente nuestras mascotas cambian de lugar de descanso y al estar protegido, corren menos riesgo de enfermarse. Existen muchas mascotas que presentan alergias, por eso de preferencia la ropa que usaremos para abrigarlos debe ser de algodón.

6.Un espacio menos frío

Muchas personas suelen dejar a sus mascotas en el exterior de sus casas, en esta época donde la temperatura es baja puede causarles hipotermia; causando debilidad, inactividad, además podemos ver a simple vista que el peludo no deja de tiritar. En ocasiones la hipotermia empeora, la respiración y ritmo cardiaco disminuye; hasta quedar inconscientes. En caso de que detectemos estos síntomas, debemos comunicarnos inmediatamente con el veterinario, mientras lo ponemos en un lugar más caliente, abrigarlo y poner botellas con agua caliente debajo de su cobija.

7.Regula los baños



En esta temporada del año debemos evitar bañar a nuestras mascotas con más frecuencia. Si bien el olor que brota de sus cuerpos puede no ser el mejor, los aceites que generan los mantienen protegidos de resfriados. Para mantener el aseo de tu mascota, puedes cepillarlo todos los días para sacar el exceso de pelaje, también limpiar con un paño húmedo las patas, orejas y el resto del cuerpo, asegúrate de que el agua que uses para mojar el paño, esté tibia.

“Ya comenzó el frío y en algunas partes de nuestro país puede llegar a ser extremo. Es por eso que cuando hablamos de nuestros peludos, debemos preocuparnos de las orejitas, colas y patitas. Recomendamos a las personas que optan por hacer dormir fuera a sus mascotas (patio, jardín) buscar alternativas para evitar que se enfermen a causa del frío".

"Por otro lado, sabemos que en la época de invierno gastamos más energía; el hecho de mantener la temperatura corporal requiere un mayor consumo de calorías. Por eso durante esta época las mascotas que viven en patios y jardines deben comer un poco más, no debemos olvidar que no es bueno darles comidas que no están dentro de su dieta, pues podríamos causarles daño en su alimentación. En cambio, las necesidades de las mascotas que viven dentro de casa son diferentes; nuestros peludos conservan el calor y la energía durmiendo más durante el invierno. Los perros y los gatos hacen mucho ejercicio cuando están en el exterior. Sugerimos no exagerar con las porciones para evitar problemas de sobrepeso” comentó Kris Barreto, especialista veterinaria de Superpet.pe