Para los amantes de los perros y gatos, adoptar ambas especies al mismo tiempo puede producir un conflicto interno, ya que es conocido que son animales que no pueden estar en un mismo lugar. Sin embargo, esto es solo un prejuicio, puesto que tanto caninos como felinos pueden llegar a formar una amistad inquebrantable que muchas veces no logran con su propia especie.

Por ello, Superpet.pe, retail especializado en productos para mascotas, te da algunos tips para que la coexistencia entre tus mascotas sea armoniosa:

1. Reconocer que son especies diferentes:

Los felinos son animales independientes por naturaleza necesitan tener una caja de arena para hacer sus necesidades y un espacio para descansar, si bien no estarán pendientes de nuestra atención, siempre necesitan de nuestro amor. En cambio, los perros necesitan que sus dueños los alimenten, los saquen a pasear y estén pendiente de ellos durante el día para sentirse queridos. Por ello, es importante que entiendas que son mascotas con características diferentes y así podrás saber cómo comportarte con cada uno sin necesidad de presionarlos para que se asemeje a su compañero.

2. Ambienta su propio espacio:

Cuando adoptes un perro o a un gato y sea hora de llevarlo a tu hogar, asegúrate de que tenga su propio espacio en donde pueda comer, jugar y descansar. No trates de que la mascota que ha estado más tiempo en casa le comparta estas cosas, ya que lo más probable es que se ponga agresivo al pensar que un desconocido quiere invadir su territorio.

3. Que se conozcan primero:

Sin el nuevo integrante de la familia es un gato, asegúrate de que tu can esté sujetado a una correa para evitar accidentes. Deja que tus mascotas pueden olerse entre sí y poco a poco entren en confianza, es importante que no los presiones para que se lleven bien. Cuando notes que la mascota antigua de la casa no tiene problemas en que su nuevo amigo se acerque, expresale que lo hace muy bien y dale un premio como recompensa de su aceptación.

4. Evita los castigos físicos:

Los perros al ser un poco más toscos que los gatos, al momento de querer jugar con su amigo felino puede generar que se sienta agobiado, lo que inevitablemente hará que saque las garras para hacerle saber a su compañero grandulón que lo está molestando. Si es caso llegara a pasar una pelea entre ambas mascotas, no los castigues ya que el objetivo es que puedan entablar una amistad. Por ello, es importante que estés atento a sus comportamientos durante el día y evitar una agresión a tiempo.

5. Paciencia y mucho amor:

Tus mascotas no siempre se llevarán bien y no porque se odien, sino porque aún les falta conocerse más para que puedan convivir sin ningún problema. Por ello, es importante que nunca dejes de lado al integrante que estuvo primero en tu hogar ya que puede generar resentimiento de su parte. Lo que puedes hacer es brindarle caricias a tus mascotas al mismo tiempo, lo cual ayudará a mejorar la confianza entre ambos, haciéndoles saber que los amas por igual.

“Muchos piensan que es imposible que un gato y perro estén juntos, pero el éxito de una convivencia ideal entre estas adorables mascotas será mejor si se conocen desde cachorros. En caso no sea así, debemos conocer sus diferencias y particularidades para una buena convivencia, lo más importante es planificar la introducción al nuevo miembro y organizar todo lo necesario para que sea fácil la adaptación, es importante respetar sus espacios, comederos, bebederos, accesorios. Adicional a todo esto, podemos entrenar con anticipación a la mascota que ya tenemos en casa, sugiero adiestrar a nuestro perro a ser dócil o facilitando una zona segura para el minino” señaló Kris Barreto, especialista veterinaria de Superpet.pe