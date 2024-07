¿Acabas de adoptar un perro? Conoce los cuidados que debes tener con tu mascota

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 21 de julio, como todos los años desde el 2004, se conmemorará el Día del Perro en varios países del mundo, una fecha para crear conciencia sobre los abusos y el abandono que sufren muchos de estos animalitos. A propósito de esto, la doctora Ana Paola Vera, médica veterinaria de la clínica Groom Room, conversó con RPP y compartió una serie de recomendaciones para cuidar a un perro recién adoptado.

En primer lugar, hay que precisar que un perro cachorro debe ser examinado por un especialista antes de llevarlo a casa, ya que puede tener parásitos como pulgas y garrapatas, y se puede poner en riesgo la salud de la familia. Si el perro adoptado ya es mayor, también debe ser llevado a una clínica veterinaria para comprobar que tenga todas sus vacunas.

"Antes que entre a la casa hay que llevarlo al veterinario para que lo revise. El veterinario se va a dar cuenta si la mascota está con pulgas o está con garrapatas. Aparte, el veterinario va a dar las recomendaciones adecuadas para cada mascota con necesidad diferente", refirió.

La especialista también recomienda poner al animalito en una "cuarentena" de 5 o 7 días para que se adapte a su nuevo hogar, pues es normal que atraviese por un cuadro de estrés al cambiar de hábitat.



"Los perros y gatos se estresan un montón, sobre todo en ese traspaso de hábitat del albergue a la casa. Por eso es bueno darle de 5 a 7 días como una especie de cuarentena y observación, justo porque en esos días es donde las enfermedades se pueden manifestar", explicó Vera.

Una vez que ya esté en casa se le deberá comprar una cama, la cual tiene que ser ubicada en un ambiente que no sea muy húmedo ni que tenga corrientes de aire. No obstante, la doctora Ana Paola Vera precisó que la edad del can puede ser un condicionante que determine la ubicación de la cama. "Si llevamos un cachorro a casa puede llorar mucho y de repente necesite más protección. Tal vez ponerlo en el cuarto no estaría mal, pero no (dormir) encima de la cama porque los perros son canes y los canes vienen de la parte salvaje. Entonces, ellos necesitan una autoridad, si tú los igualas a ti, después puedes perder un poco de autoridad como dueño", indicó.



"(Hay que guardar ese principio de autoridad) porque ellos viven en manada y tienen que tener un perro alfa. Si no tienen en casa a una persona que lleve la autoridad, se descontrolan y vemos perros realmente malcriados", explicó Vera.

Respecto a la inmunización, la médica veterinaria informó lo siguiente: "Cuando son cachorros tenemos que cumplir con su cronograma de vacunas que son, por lo menos, tres vacunas con intervalos de un mes. Ya cuando son adultos tenemos que vacunarlos una vez al año con el refuerzo anual o la séxtuple". De igual modo, todos los años debemos llevarlos para su chequeo de sangre.

Por último, Vera mencionó en RPP que los perros ancianos son propensos a sufrir problemas en las articulaciones de los huesos. Por ello, hay que facilitarles las subidas y bajadas de los muebles, escaleras, cama, etc. "Algunas personas piensan que como ya están viejitos no necesitan sus vacunas pero no, es hasta el final que se ponen las vacunas. Estos pacientes viejos son exactamente como los abuelitos. Lo único que necesitan es un poco más de paciencia y mucho cariño", añadió.

