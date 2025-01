Tu perro podría tener depresión: descubre cómo identificar los síntomas y qué hacer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al igual que los seres humanos, los perros también pueden experimentar cambios en su estado emocional y uno de los trastornos más comunes que pueden enfrentar es la depresión. Aunque nuestros amigos peludos no pueden expresar sus sentimientos con palabras, sus comportamientos pueden darnos pistas cruciales sobre su bienestar mental.



La depresión canina puede surgir por una variedad de razones, como la pérdida de un compañero, cambios en el entorno o incluso problemas de salud física. En esta nota, la médica veterinaria Cynthia García enseña cómo identificar los signos de depresión en los perros y las mejores maneras de ayudarlos a superarla para asegurar su felicidad y calidad de vida.



Para empezar, la especialista precisa que la depresión es un trastorno que puede afectar la parte física y mental de la mascota. Si bien algunas personas lo pueden confundir con la tristeza, no son lo mismo. "Si hablamos de depresión, es como si fuera una tristeza pero exacerbada, muy prolongada, puede durar días, semanas o meses. En cambio, la tristeza tú la tienes por un momento", precisa Cynthia García.



¿Qué puede causar depresión en mi mascota?



La depresión en las mascotas puede ser provocada por diversas razones. Cambios en el ambiente, (como una mudanza, por ejemplo) pueden generarles estrés y ansiedad. También las alteraciones en la dinámica familiar, como la ausencia de un ser querido o la muerte de una persona con la que tenían un vínculo estrecho, pueden afectar profundamente su bienestar emocional.



Asimismo, la separación temprana de un cachorro de su madre o los castigos físicos y emocionales pueden causarles un sufrimiento que se manifiesta en síntomas depresivos. Cada uno de estos factores puede afectar el estado anímico de tu mascota, por lo que es importante estar atento a los signos de tristeza o estrés en ellos.



¿Cómo es el tratamiento de un perro con depresión?



El tratamiento de un perro con depresión puede variar según la intensidad y el tipo de depresión que padezca. Aunque existen fármacos para tratar esta condición, su uso depende de la gravedad del caso, ya que algunos perros se deprimen más que otros y requieren medicación.



Sin embargo, en muchos casos, se puede abordar la depresión sin medicación, utilizando métodos técnicos como el refuerzo positivo o la estimulación. En particular, la estimulación olfativa es muy efectiva, ya que el olfato de los perros está altamente desarrollado y trabajar con esta capacidad puede activar hasta el 60 % de su cerebro, proporcionando un gran entretenimiento. Además, actividades como paseos, juegos y pasar más tiempo con la mascota son esenciales para mejorar su estado de ánimo. Cambiar la rutina en el hogar, introduciendo nuevas actividades, también ayuda a motivar al perro. No obstante, el papel del tutor es fundamental en el proceso, ya que, sin su compromiso y apoyo, el tratamiento no será tan efectivo.