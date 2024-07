Alonso Correa: ¿Dónde ver EN VIVO y a qué hora corre por la ronda 3 de surf de Juegos Olímpicos 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú x Juegos Olímpicos 2024 EN VIVO: Alonso Correa compite este lunes 29 de julio en la playa Teahupo'o, en Tahití. La serie corresponde a la ronda 3 del surf masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 y se realizará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Claro Sports y ATV en TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alonso Correa la rompió en su jornada de estreno en los Juegos Olímpicos. El surfer peruano debutó siendo parte de una serie en la que se encontraban el dos veces campeón del Championship Tour, Gabriel Medina, y el medallista olímpico Kanoa Igarashi, donde hizo gala de su buen presente llevándose el heat para colocarse en la ronda 3.

Con un espectacular drop, Correa realizó de las mejores maniobras del primer día de competencia, recibiendo un 8.50 de puntaje que fue decisivo para avanzar de instancia.

"Es lo que más me gusta hacer. Me ha estado yendo superbién. He estado agarrando varias olas", declaró en 'Duke' tras su estreno.

Ahora, Alonso está a una serie de instalarse en cuartos de final de París 2024, lo que le garantizaría el diploma olímpico. Su rival lo conocerá tras correrse la ronda 2 (repechaje).

¿Cuándo y dónde corre Alonso Correa por la ronda 3 en Juegos Olímpicos París 2024?

Alonso Correa competirá en shortboard de surf. El tablista forma parte del heat 1 de la tercera ronda (octavos de final), que comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) el lunes 29 de julio. El evento se llevará a cabo en la playa de Teahupo'o, en Tahití.

¿A qué hora compite Alonso Correa por la ronda 3 de los Juegos Olímpicos París 2024?

En Perú , la competencia de Alonso Correa en surf comienza a las 12:00 p.m.

, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a las 12:00 p.m. En Ecuador, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, la competencia de Alonso Correa en surf comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión de Alonso Correa en Juegos Olímpicos París 2024 EN VIVO y EN DIRECTO?

En Perú, los Juegos Olímpicos de París 2024 podrán seguirse por TV en señal abierta a través de ATV, canal con los derechos de transmisión del evento. En televisión por cable se verá mediante Claro Sports. Vía streaming en dispositivos móviles podrá verse en la página web de ATV, Claro Sports y el canal de YouTube de Claro Sports.

En RPP.pe seguirás el minuto a minuto de la participación de Alonso Correa.

¿Quién es el rival de Alonso Correa en la ronda 3 de los Juegos Olímpicos París 2024?

Alonso Correa se ubica en el heat 1 de la ronda 3 del surf masculino en París 2024. El deportista espera por su rival que saldrá del repechaje (ronda 2).