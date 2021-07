Argentina ganó medalla de bronce en Rugby 7 de Tokio 2020 | Fuente: AFP | Fotógrafo: BEN STANSALL

Rugieron los Pumas. El equipo de rugby 7 de Argentina obtuvo el bronce de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al derrotar este miércoles a Gran Bretaña por 17-12, ofreciendo a su país su primera medalla en el evento.

Los Pumas 7 se tomaron la revancha contra el equipo británico, que le había eliminado en cuartos de final en Río 2016.

La lucha por la medalla no tuvo un buen inicio para Argentina, ya que Gran Bretaña se adelantó pronto con un try de Ben Harris (0-5), que no convirtió Dan Bibby, pero antes del descanso los Pumas 7 apoyaron dos, por medio de Lautaro Bazán y Marcos Moneta.

La conversión de uno de los dos tries por medio de Santiago Mare, permitió a Argentina llegar al descanso con una ventaja esperanzadora de 12-5. Gran Bretaña consiguió nivelar el marcador en el segundo tiempo con un try de Ollie Lindsay Hague, que convirtió Dan Bibby (12-12).

Pero un nuevo try cerca del final de Ignacio Mendy, que no pudo convertir Santiago Mare, dejó el marcador definitivo en victoria por 17-12 para Argentina. Con su sexto try, al haber anotado otro en semifinales contra Fiyi, Moneta se puso como máximo anotador del torneo.





Pumas históricos para Argentina

Los Pumas 7 en el certamen derrotaron a Australia, eliminaron a Sudáfrica y en semifinales cayó ante el vigente oro olímpico Fiyi. Así, le dieron su primera medalla a Argentina en Tokio 2020, además, es también la primera presea olímpica para el rugby argentino.

