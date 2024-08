Armand Duplantis batió nuevo récord mundial en salto con garrocha y ganó su segundo oro en París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Armand Duplantis ganó su segundo oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. | Fuente: Instagram (mondo_duplantis)

Armand Duplantis se apoderó de todas las miradas en el mundo del atletismo al batir su noveno récord mundial en el salto con garrocha y lograr su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. El sueco logró saltar por encima de los 6,25 metros batiendo su marca anterior de 6,24 metros.

Fue en su tercer intento que Armand Duplantis logró la hazaña mundial sin precedentes en la historia de los Juegos Olímpicos robando todas las miradas de los más de 80 mil presentes en el Estadio de Francia.

El deportista de 24 años fue el único atleta que pudo saltar la barra de los 6 metros relegando el estadounidense Sam Kendricks, quien se quedó con la medalla de plata saltando 5,95 metros. Por otro lado, el griego Emmanouil Karalis obtuvo el tercer lugar logrando el bronce al lograr los 5,90 metros.

"¿Qué puedo decir? He roto el récord del mundo en unos Juegos Olímpicos, es lo máximo para un garrochista. Batir el récord del mundo en unos Juegos Olímpicos es el sueño que tenía de niño y he sido capaz de conseguirlo ante la mayor multitud. de gente frente a la que he competido", expresó el atleta conocido en el mundo del deporte como 'Mondo'.

Armand Duplantis celebrando con la bandera de Suecia su nueva victoria en París 2024. | Fuente: AFP

Armand Duplantis batió su noveno récord mundial

Armand Duplantis batió su noveno récord mundial en el salto con garrocha. La primera vez fue en febrero de 2020. Posteriormente, logró tres oros mundiales, tres oros europeos y dos oros olímpicos con el conseguido este lunes 5 de agosto.

El garrochista internacional, quien compite con el país de origen de su madre Helena, desplazó su propio récord logrado el 20 de abril de este año con 6,24 metros en China.

Cabe mencionar que Duplantis es el segundo atleta de garrocha en conseguir dos oros en los Juegos Olímpicos empatando el mismo número del estadounidense Bob Richards en sus victorias en Helsinki 1952 y Melbourne 1956. No obstante, es probable que pueda superar a su antecesor de seguir con dicha racha.

Armand Duplantis fue el único atleta que pudo saltar la barra de los 6 metros. | Fuente: AFP

Thiago Braz felicitó al sueco Armand Duplantis por superar su récord

Por su parte, el atleta brasileño Thiago Braz felicitó al sueco Armand Duplantis por arrebatarle el récord olímpico en salto de garrocha que le pertenecía desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde el brasileño consiguió llegar a los 6,03 metros.

¡Felicitaciones, muchacho! Un salto increíble para ganar la medalla de oro y el récord mundial de nuevo", escribió Braz en un mensaje publicado en sus redes sociales reconociendo la marca de Duplantis.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Armand Duplantis logró el oro con un salto de 6,02 metros. Quiso saltar 6,19 metros, pero falló en sus tres intentos.

No obstante, este lunes pudo rebatir su récord de 6,24 metros conseguido en el circuito de la Liga Diamante celebrado en Xiamen, China, y de paso quitarle el récord a Thiago Braz.

