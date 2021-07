Brasil vs. Alemania EN VIVO: partido por la fecha 1 de Juegos Olímpicos Tokio 2020 | Fuente: Instagram

El vigente campeón olímpico Brasil reeditará la final de Río 2016 con Alemania, por la primera jornada del grupo D del torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El balompié olímpico no se puede quejar del menú que viene sirviendo. El postre de Río ha sido un superclásico mundial electrizante. Y como entrada para Tokio 2020 entrega otro Canarinha-Mannschaft que indudablemente hace pensar en aquel ‘Mineirazo’ mundialista de 2014, que terminó con goleada de los europeos 7-1 en semifinales.

André Jardine contó por primera vez el martes con sus 22 jugadores de Brasil para entrenar en el centro Hodogaya Soccer Field de Yokohama, incluido el portero Brenno, quien había podido embarcar desde Serbia hacia Japón a causa de un test positivo de COVID-19.

Entre los 22 convocados está el multicampeón Dani Alves, uno de los refuerzos mayores de 24 años, y el delantero estrella del Everton, Richarlison, flamante finalista de la Copa América 2021.

En el caso de Alemania, su última prueba quedó truncada. Cuando estaba igualando 1-1 contra Honduras, el elenco de Stean Kuntz abandonó el campo de juego y dio por terminado el duelo de preparación denunciando que “Jordan Torunarigha recibió insultos racistas", tuiteó la Federación Alemana de Fútbol.

Brasil vs. Alemania: horarios en el mundo

Perú: 06:30 a.m.

Ecuador: 06:30 a.m.

Colombia: 06:30 a.m..

México: 06:30 a.m.

Argentina: 08:30 a.m.

Chile: 07:30 a.m.

Brasil: 08:30 a.m.

Estados Unidos (Florida): 07:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Reinier Jesús es una de las figuras de Brasil en Tokio 2020 | Fuente: O Globo

Fecha y hora del Brasil vs. Alemania

Brasil vs. Alemania se verán la caras el jueves 22 de julio. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Internacional de Yokohama, desde las 06:30 a.m. (hora peruana). En Brasil la contienda arrancará a las 08:30 a.m.





Canales que transmitirán EN VIVO el Brasil vs. Alemania

El partido EN DIRECTO será transmitido por la señal de Claro Sports para Sudamérica y en YouTube por Marca Claro. En Brasil se puede ver el partido en Globo, mientras que en el resto de Europa se puede seguir en Eurosports. El minuto a minuto del partido lo tendrás en la web de RPP.pe.





