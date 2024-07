¿Dónde ver Argentina vs Ucrania EN VIVO por TV por los Juegos Olímpicos París 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs Ucrania Sub 23 FC EN VIVO: se enfrentan este martes 30 de julio por la fecha 3 del grupo B del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024. El cotejo se disputará en el Lyon Stadium, desde las 10:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATV, Claro Sports, TyC Sports y TV Pública. También podrás seguir el minuto a minuto del encuentro por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Argentina Sub 23 y Ucrania a la fecha 3 de los Juegos Olímpicos París 2024?

El grupo B es el más peleado del fútbol masculino en París 2024. Ucrania se recuperó de su derrota en el primer partido ante Irak, tras vencer 2-1 a Marruecos. Mientras que Argentina venció al seleccionado asiático tras caer, en un partido de escándalo, ante Ucrania.

Los dirigidos por Ruslan Rotan han perdido solo uno de sus últimos nueve partidos, y esperan poder llegar a las la siguiente instancia en su primera participación. Sin embargo, ha recibido goles en los últimos seis cotejos, por lo que no la tendrán nada fácil.

Y es que la Albiceleste está acostumbrada a anotar. En sus dos últimos encuentros ha marcado cuatro goles. Además, la historia indica que es ampliamente favorita. En las tres últimas participaciones en olimpiadas

En cada una de las tres ocasiones anteriores en las que avanzaron más allá de esa etapa, consiguieron medallas, por lo que hay buenos augurios a los que aferrarse en caso de que consigan el punto que necesitan para progresar aquí.

Eso pinta un panorama mucho más brillante para los hombres de Javier Mascherano, que soportaron un comienzo de pesadilla en estos Juegos Olimpicos. No solo perdieron ante Marruecos en un primer partido caótico, sino que en los días posteriores también se supo que su base de entrenamiento fue supuestamente robada antes de esa derrota. Mascherano esperará que su desempeño mejorado contra Irak indique que estos reveses no han tenido un impacto fatal en su torneo.

#JuegosOlímpicos La Selección entrenó esta tarde en Lyon. Último día de trabajo de cara al partido con Ucrania.



Mañana jugará el último partido de la fase de grupos en busca de la clasificación a cuartos de final.



📰 https://t.co/zY6YLfqnln



¡Vamos #Selección! #EquipoARG 🇦🇷 pic.twitter.com/6ykDj0edMg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 29, 2024

¿Cuándo y dónde juegan Argentina Sub 23 vs Ucrania en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

El partido Argentina vs Ucrania se disputará este martes 30 de julio en el Groupama Stadium en Décines-Charpieu (Lyon). El recinto tiene capacidad para 59 186. El encuentro es por el B del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 e iniciará a las 10:00 a.m. de Perú y 12:00 p.m de Argentina.

¿A qué hora juegan Argentina Sub 23 vs Ucrania en vivo por los Juegos Olímpicos París 2024?

En Perú, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 10:00 a.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 10:00 a.m.

En Colombia, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 11:00 a.m.

En Argentina, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Ucrania comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión del Argentina Sub 23 vs Ucrania en vivo y en directo?

El choque Argentina vs Ucrania por la fecha 3 de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 será transmitido EN VIVO en Perú a través de DirecTV Sports y Claro Sports. En tanto, en territorio argentino, podrá ser visto a través de las señales de TyC Sports y TV Pública, mientras que también será llevado de manera online gracias a DGO (para Sudamérica), TyC Sports Play (para Argentina) y Claro Sports (para México y Sudamérica).

Argentina Sub 23 vs Ucrania: alineaciones posibles

Argentina: Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenón; Lucas Beltrán y Julián Álvarez.

Ucrania: Fesyun, Illia, Talovierov, Batagov, Martinyuk, Rubschynskyi, Bragaru, Kryskiv, Mykhailenko, Khlan, Sikan