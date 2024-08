Evelyn Inga pide que el apoyo prometido por el Estado "no quede en lindas palabras"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La marchista nacional Evelyn Inga fue reconocida este miércoles por el Estado tras su buena participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

En entrevista exclusiva con Encendidos de RPP, la deportista indicó que todavía existe escasez en el apoyo a los deportistas para que se pueda conseguir una medalla mundial u olímpica.

"Muchos tenemos una larga historia de cómo hemos sido formados en el deporte, solo con el apoyo de la familia, y en este caso algunas empresas que se han sumado, pero todavía hay escasez. Todavía hay atletas que no tenemos el soporte que amerita una medalla mundial y una medalla olímpica", indicó en un primer momento.

Sin embargo, contó que ha llegado a convertirse en una atleta profesional gracias al centro de alto rendimiento. No obstante, enfatizó que la inversión es muy fuerte para lograr los objetivos trazados.

"He llegado hasta aquí gracias a un centro de alto rendimiento (CAR). Ahí nos brindan la alimentación, está la doctora, está la fisio, el psicólogo, la nutricionista. Todo eso no lo hubiese podido tener en mi casa, pero eso ha ayudado a formarme", afirmó en un inicio.

"Yo estimo mucho al CAR, porque es como mi segunda casa. Ahí es donde mi entrenador me dice 'esta es la inversión si tú quieres lograr tus metas y tus objetivos'. Sinceramente, es una inversión muy fuerte. Lo más básico son unos 6 mil soles", agregó.

Luego, indicó que Perú ya es una potencia en marcha y agradeció a Kimberly García por los resultados que ha obtenido. Además, pidió que las promesas del Estado no queden en palabras bonitas.

"Ya somos potencia mundial en marcha, pero queremos ir por esa medalla olímpica que nos está haciendo sufrir. Yo agradezco a 'Kimi' por esos grandes resultados que nos ha traído al país. Esperemos que el compromiso de la presidenta, del presidente de IPD y el Ministerio de Educación no quede en lindas palabras, sino que se empiece a ejecutar y que de una vez puedan respaldar el nuevo ciclo olímpico", complementó.

Evelyn Inga y sus inicios en el deporte

En otra parte de la entrevista, Inga explicó cómo empezó en la marcha. Al respecto, indicó que corre desde los 12 años, cuando su hermana la llevó al estadio a entrenar.

"A los 12 años, mi hermana me lleva al estadio. Ella tenía más ilusión que yo de ser una atleta, porque la amiga de ella es prima de Kimberly García (...) Luego, conocí al entrenador cubano Pedro CañIzares. Nos hizo una evaluación, llegué muy cerquita a mi hermana y él me dice 'en dos semanas hay un campeonato infantil en Lima'. Mi hermana me dice para ir. En realidad, ella fue todo para empezar en este deporte. En dos semanas, ni siquiera sabía lo que hacían las chicas. Ya el entrenador me explicó qué era la marcha atlética, me enseñó la técnica y en dos semanas participé en una competencia y quedé tercera", afirmó.

"Desde los 13 años vengo representando al país, cumplo 26 años, llevo 13 años en el deporte. He quedado en buenos lugares en la categoría menores: me ubiqué novena en el mundial, categoría juvenil, también dentro de las 10 mejores, y ahora en la categoría profesional, que es lo más importante, ratificando un gran nivel", enfatizó.