Stefano Peschiera pide construir un centro de alto rendimiento para la vela: "Ayudará a muchos chicos a acceder a este deporte"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El velerista nacional Stefano Peschiera recibió este martes los Laureles Deportivos —en el grado de Gran Oficial— luego de obtener la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

En conversación exclusiva con RPP luego de la ceremonia realizada en el Estadio Nacional, el deportista reafirmó su postura de crear un centro de alto rendimiento de vela en Paracas. Además, se comprometió a capacitar a los chicos que quieran practicar el deporte.

"Perú es potencia en vela y muchas veces, a nivel olímpico, tenemos que viajar para conseguir el nivel de entrenamiento, y creo que poder contar con un centro del alto rendimiento, como cuenta el surf y algunos otros, va a ayudar a que mucha más gente y chicos puedan acceder a este deporte. Me comprometo con hacer eso posible y capacitarlos también y no estemos desperdiciando talento", indicó en un primer instante.

Luego, aseguró que el centro de alto rendimiento le permitirá a nuestro país ser potencia en Latinoamérica y ayudará a deportistas de otros países poder practicar el deporte en Perú.

"Este centro de alto rendimiento nos va a ayudar también a poder ser potencia en Latinoamérica y poder traer a gente a entrenar con nosotros y tener que ofrecerles. Muchas veces los invitamos y no vienen porque no tienen las instalaciones, porque los clubes a veces se cierran por no contar con un centro de alto rendimiento que sería un gran sueño", finalizó.

Stefano Peschiera en exclusiva con RPP | Fuente: RPP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Stefano Peschiera recibió los Laureles Deportivos

El velerista nacional Stefano Peschiera recibió —este miércoles— los Laureles Deportivos tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

La ceremonia, que se llevó en el Estadio Nacional, contó con la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del presidente del IPD, Federico Tong Hurtado, además de los deportistas que ganador un diploma olímpico.

El evento empezó con la entrega de premios a Stefano Peschiera y a su entrenador. El deportista recibió -de manos de la presidenta- un cheque simbólico de 40 mil dólares. Su entrenador, en tanto, recibió 12 mil dólares.

Luego de recibir el cheque simbólico, el deportista agradeció el apoyo brinda el Estado al deporte y pidió seguir trabajando con miras a Lima 2027 y Los Angeles 2028.

"Sé lo importante que es esta medalla para el Perú y haberla traído luego de 32 años significa mucho para mí y para mi país, y sepan que seguiremos trabajando de la mano del Estado, del IPD, para hacer crecer el deporte y traer más medallas en Lima 2027 y Los Angeles 2028, sobre todo con sus programas de apoyo a nuevos talentos", aseguró.