Gladys Tejeda se llevó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019. | Fuente: Prensa Nike

Gladys Tejeda intentará llevarse un cupo para formar parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este domingo 23 de febrero. En tierras españolas, la atleta de 34 años participará en la Zurich Maratón de Sevilla con miras a asegurar su lugar en el mayor evento deportivo multidisciplinario del mundo.

Sin embargo, Gladys Tejeda no tendrá una tarea fácil para conseguir su meta. Para sellar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la corredora nacida en Huancayo deberá finalizar la carrera en un tiempo menor a las dos horas, 29 minutos y 30 segundos, que es lo solicitado por la organización World Athletics.

"Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo. Espero que esté a mi favor el clima y, Dios mediante, que las competidoras sean lo suficientemente rápidas para así alcanzar un buen tiempo", dijo Gladys Tejeda.

De estar en Tokio 2020, Gladys Tejeda disputará unos Juegos Olímpicos por tercera vez en su carrera. La atleta peruana ya ha tenido participación en Londres 2012 y Rio 2016, llegando a ocupar el puesto 15 de la maratón durante su participación más reciente.