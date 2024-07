Joel Embiid desató la polémica: no garantiza que el Team USA gane el oro olímpico, porque “la mayoría son viejos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pívot Joel Embiid ha desatado la polémica en el mundo del baloncesto, tras asegurar que el oro olímpico para el Team USA en París 2024 no está asegurado; no solo por el nivel de los rivales, sino también porque los seleccionados estadounidenses, en su mayoría, son “viejos”.

En entrevista con The New York Times, la estrella de los Philadelphia 76ers, también convocado para la cita olímpica, puso de ejemplo a su compañero LeBron James, de 39 años, que -opinó- ya no tiene el mismo nivel que en el pasado.

“Si miras el talento que tiene Estados Unidos, hay igual talento en otros equipos. Y sobre el talento que hay en el equipo de Estados Unidos, también hay que entender que la mayoría de esos muchachos son viejos”, comentó.

“El LeBron de ahora no es el LeBron de hace un par de años. Entonces es una gran diferencia. Todo el mundo también te diría, y puedes comprobarlo por ti mismo, que el atlético LeBron, dominante como era hace un par de años, no es el mismo que es ahora”, añadió.



LeBron James llega a París 2024 con 39 años. | Fuente: AFP

“Ya no son lo que solían ser”

Al respecto, Joel Embiid consideró que el público “se deja engañar por los nombres” de los integrantes del Team USA, sin tener en cuenta que su presente no es el mismo que el de pasadas temporadas.

“Esos nombres se han construido a lo largo de su carrera y ahora son mayores. Ya no son lo que solían ser”, sentenció el pívot.

Cabe mencionar que de los 12 basquetbolistas estadounidenses convocados para París 2024, siete superan los 30 años; siendo los más veteranos el mencionado LeBron James (39 años), el base Stephen Curry (36) y el alerto Kevin Durant (35).