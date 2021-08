José María Lúcar cayó en octavos de final ante el alemán Abduljabbar. | Fuente: Instagram josemarialucar / RPP

Han pasado 18 días desde su participación en Tokio 2020 y José María Lúcar ya está en Perú. Debería, con miras a lo que venga en su carrera como deportista profesional, estar en un centro de alto rendimiento, recibiendo el apoyo de su Federación o del IPD. Pero no: el boxeador peruano entrena en la calle.

Por medio de sus redes sociales, el atleta nacional denunció la falta de apoyo mediante un video en el que habló a la cámara. "Se acabaron los Juegos Olímpicos. Se acabó la moda de los Juegos Olímpicos y volvemos. ¿Quieren medallas para París 2024? Yo también quiero. Ya conocemos a los rivales. ¿Cuál es la diferencia acá? Ellos vuelven, entrenan en sus centros de alto rendimiento, tienen un séquito de entrenadores, médicos, terapeutas, nutricionistas, psicólogos y todo. El atleta peruano (tiene que ir) al gimnasio de la calle", dijo.

"Como buenos peruanos, no vamos para atrás. Vamos para adelante. No nos vamos a rendir. No se pide lujo ni abundancia. Se pide lo básico para poder rendir. No puedes mandar un soldado a la guerra sin su arma. Si, con carencias, el atleta peruano da la vida en cada competencia, imaginen con lo básico", mencionó el peruano.

Finalmente, José María Lúcar se dirigió a todos los haters "que dicen que el deportista peruano fue a Tokio de vacaciones", compartiendo su ubicación de entrenamiento e invitándolo a cooperar con su preparación. "Ahora puedes hacer algo por tu país", sentenció.





¿Por qué en la calle?

"Lamentablemente, no tenemos Federación. Existen muchos problemas entre la Federación y el IPD", aclara José María Lúcar a RPP. De hecho, los problemas entre ambas instituciones vienen desde hace años. Por ello, aunque hay instalaciones en el Estadio Nacional, los deportistas no pueden acceder a ellas.

"Con el boxeo, la cosa no es. Así fue mi preparación para el máximo evento mundial: en casa y parques. No justifico perder, pero debería cumplirse al menos con lo necesario y básico", explica.

Y tiene toda la razón. Ya es hora de que se solucionen discrepancias que solo perjudican la preparación de nuestros atletas nacionales. Finalmente, son ellos los que dan la cara.

