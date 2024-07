¿Cuál es la historia detrás de los uniformes del Team Perú en los Juegos Olímpicos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unas semanas, diversas delegaciones del mundo presentaron los uniformes olímpicos que usarán los deportistas en las competencias de París 2024. Algunos de ellos se viralizaron rápidamente en redes sociales por la elegancia, practicidad y creatividad en el diseño que mantenían. El uniforme más comentado por los cibernautas fue el de Mongolia, seguido por los de España y Australia.

Conforme avanzaron los días, muchos se preguntaban cómo sería el uniforme del Team Perú y quién sería el encargado de confeccionar las piezas que usarán nuestros representantes. El misterio terminó luego de que la cuenta oficial del Comité Olímpico Peruano publicara un video de la deportista Inés Castillo, en el que lucía todas las prendas que llevará en su maleta.

Se apreciaron polos, pantalones, shorts, casacas, un blazer, un gorro y una mochila. Todas las piezas fueron creadas por la marca Fortuna, de la diseñadora peruana Mónica Gallese de Osma y su equipo creativo, quienes recibieron el reto de vestir, en dos meses y medio, al Team Perú en los Juegos Olímpicos París 2024.

Inés Castillo presentó el uniforme oficial de la delegación peruana. | Fuente: Instagram @copteamperu

La cultura peruana presente en los uniformes olímpicos

Mónica Gallese de Osma, diseñadora peruana, cofundadora de la marca Isidra y dueña de su propia línea de ropa Fortuna, asumió el desafío de vestir a los deportistas peruanos hace dos meses y medio. En entrevista con RPP, la creativa contó la historia detrás de las prendas. “Quise inspirarme en la cultura peruana sin ser tan literal: tomamos como referencia la cultura Paracas, la cruz indígena y los tocapus”, afirma Gallese. Por eso, los polos de la delegación peruana presentan el símbolo de la chacana, una cruz que representa una gran constelación andina. Mientras que el blazer rojo, especial para la inauguración de los Juegos Olímpicos, cuenta con un estampado inspirado en los telares de la cultura Paracas. Sobre esta prenda, Gallese comenta: “quisimos darle un toque moderno y le pusimos un ribete negro en los bordes para hacerlo fresco y diferente”.

Para la creativa, su prenda favorita es la casaca cortavientos de la delegación. “Tiene un estilo retro y cuenta con el diseño de dos tocapus de color blanco a cada lado”, destaca.

El Team Perú lucirá la chacana, un símbolo ancestral de la cultura andina. | Fuente: Collage

Una carrera contra el tiempo

Luego de publicarse las primeras imágenes de los uniformes del Team Perú, se crearon diversas opiniones sobre el diseño de las piezas. Algunas críticas señalaban la falta de fibras peruanas en el resultado final. Sin embargo, aquello que no se conoce es que los uniformes guardan una serie de requisitos específicos por parte del Comité Olímpico Peruano. “Presenté un diseño inicial con más moda, pero me dijeron que no. Y recalcaron que se debía utilizar el color negro por preferencia de los deportistas. También se debía agregar los logos oficiales en todas las prendas, así como las letras de Perú”, comenta Gallese, quien creó veinticinco piezas para cada deportista en menos de tres meses.

La confección de los uniformes se hizo íntegramente en el Perú y con un presupuesto limitado. El resultado final son piezas con sello peruano, creadas por el equipo de Gallese, integrado por modistas locales y los creativos Christian Duarte y Gian Carlo Vassallo. Todos ellos emplearon telas peruanas como el algodón y telas sintéticas especiales para los deportistas. También, utilizaron diversas técnicas como sublimados, estampados en vinil, entre otros.

Con los uniformes listos, el Team Perú vestirá diseño local en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024.