Evelyn Inga tras competir en París 2024: "Lo entregamos todo, esperemos que se sientan orgullosos"

Evelyn Inga sacó la cara por el Perú al ubicarse como la mejor peruana en los 20 km de marcha femenina en París 2024. No ocultó su alegría por su buena presentación en sus primeros Juegos Olímpicos.

"Estoy contentísima con el resultado final, vine mentalizada en tomarlo como un campeonato más para no sentirme tan tensa a pesar de que son mis primeros Juegos Olímpicos. Me enfoqué en disfrutarlo y ahora me quedo con la alegría. El trabajo y la disciplina me han traído hasta aquí", dijo a ATV.

Destacó también colocarse en el Top 8 debido a la reñida competencia contra las mejores del mundo. "Todas las atletas que estamos dentro de las 10 mejores nos llevamos por segundos, todas estamos preparadas con la misma intensidad. Sé que todas son muy fuertes, son rivales de mucho respeto y hoy paso así. Anhelábamos una medalla para nuestro país pero estén seguros que lo entregamos todo, esperemos que se sientan orgullosos. Tampoco somos felices cuando no nos salen las cosas pero hemos dado todo de nosotros".

Asimismo, Inga envió un mensaje a los peruanos que estaban a la expectativa de su rendimiento, al igual de la performance de Mary Luz Andía (12) y Kimberly García (16).

"Muchas gracias por esa pasión y ese apoyo incondicional. Nosotros no le debemos nada a nadie, hemos trabajado con sudor, lágrimas, alegrías, damos lo máximo", culminó Inga, que logró diploma olímpica.

