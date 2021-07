Juegos Olímpicos Tokio 2020 cambió horario de tenis por ola de calor | Fuente: AFP

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no está exento de críticas y problemas de organización, uno de ellos se dio en la disciplina de Tenis, en la que muchas de las delegaciones presentaron reclamos y quejas.

Este miércoles se dio a conocer el cambio oficial a través de la Federación Internacional de Tenis (ITF) acerca de los encuentros disputados en el Ariake Tennis Park.

El cambio de hora varió de las 11 am a las 3 pm a causa de la ola de calor, ya que muchos deportistas indican que jugar cerca del mediodía no es aconsejable ni beneficia a la competencia a causa de las altas temperaturas.

Incluso el tenista Novak Djokovic, número uno en la disciplina, indicó: "He jugado tenis profesionalmente durante 20 años y nunca me he enfrentado a este tipo de condiciones en toda mi vida de forma diaria, consecutiva".

En la misma línea, el tenista agregó: "En mi opinión, debió haberse hecho unos días antes. Pero es lo que es. Es mejor que empezar a las 11 de la mañana. No es solo en mi opinión. He hablado con seis de los ocho que están en cuartos de final en individuales masculinos y todos están a favor de comenzar más tarde porque las condiciones son realmente brutales".

