Kimberly García: "Veo videos de Cristiano Ronaldo, para ser mentalmente fuerte como él"

Kimberly García, bicampeona mundial de marcha, prepara su revancha en los Juegos Olímpicos de París. En Tokio 2020, la peruana abandonó la prueba de 20 kilómetros y ahora siente que va con opciones de subir al podio.

"Siento que ahora estoy mucho más preparada tanto emocional, física y psicológicamente", aseguró la campeona panamericana, de 30 años.

Imperturbable, Kimberly García se entrena en la pista descubierta que está frente al coliseo Wanka natal Huancayo, a 3 250 metros de altitud.

"A mí no me gusta correr, me da flojera, es algo mental; y siento que me canso más. Pero la marcha es igual una prueba de largo aliento", comentó al término de su entrenamiento.

En 2023, Kimberly García logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRIS BOURONCLE

Cristiano Ronaldo, su modelo a seguir

La atleta -de 52 kilos y 1,64 metros de estatura- quiere llegar fuerte mentalmente a París 2024. Por su cabeza, solo pasa ganar una medalla: "Yo, con tal de subirme al podio, voy a estar muy contenta. Los Juegos Olímpicos están bastante cerca (...) y no quiero desaprovechar ningún entrenamiento".

Para cumplir sus objetivos, la peruana sigue una dieta estricta en la que están prohibidos los dulces. Sin embargo, cuando siente antojo, se aferra al ejemplo de su ídolo, el portugués Cristiano Ronaldo.

"Me gusta mucho (Cristiano) por su disciplina. A veces cuando digo 'quiero comer algún dulce' veo un video de él y digo tengo que ser fuerte mentalmente".

Kimberly Garcia entrena en Huancayo, a 3.250 de altitud. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRIS BOURONCLE

Kimberly García, entre las mejores en París 2024

La peruana dio un golpe de autoridad al imponerse en los 20 y 35 kilómetros de marcha en el Mundial de 2022, en Eugene (Estados Unidos).

En 2023, logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago en 20 kilómetros. Al año siguiente, se colgó la presea dorada en el Campeonato Mundial de Marcha en la misma distancia, pero por equipos, en Antalya, Turquía.

Kimberly García es de lejos la principal opción de que Perú rompa un ayuno olímpico de 32 años en las justas de París 2024, que arrancan el 26 de julio.

La última vez que un peruano subió a un podio en unos Juegos Olímpicos fue en 1992, cuando Juan Giha se colgó la plata en tiro en la modalidad skeet. (Con información de AFP)