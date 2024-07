La desgarradora confesión de atleta argentina tras participación en París 2024: "Si no fuera por mi equipo, no estaría respirando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con lágrimas en los ojos. Fernanda Russo, argentina que participó en la prueba rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos París 2024, se quebró al recordar los duros momentos que pasó tras Tokio 2020.

En conversación con TyC Sports, la joven de 24 años agradeció el apoyo que le han brindado los argentinos en los últimos años. "A ustedes, que me están bancando desde las 6 de la mañana en un deporte tan poco conocido como este y que me ven llorar cada cuatro años y se bancan las mismas lágrimas de siempre. Así que les mando un beso muy grande", indicó.

Luego, se quebró al recordar su paso en los anteriores Juegos Olímpicos y agradeció el apoyo de su equipo de trabajo, de quien dijo que, si no fuera por ello, "no estaría respirando".

"Yo, hace tres años, cuando fue Tokio, no pensé que mi vida iba a seguir, y hoy vuelvo a mi casa y tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva", afirmó en un inicio.

"Entonces, busquen eso, busquen vivir y el alto rendimiento es un regalo. Estar parada aquí es un regalo, porque si no hubiese sido por mi equipo y mi equipo de contención, yo hoy no estaría acá parada, y seguramente no estaría respirando. Así que les mando un beso muy grande y gracias por bancarme siempre", complementó.

Fernanda Russo 🇦🇷, tras despedirse de los #JuegosOlímpicos de #Paris2024. Para escuchar, reflexionar, aprender y replicar.pic.twitter.com/jfKVXQwuP4 — VarskySports (@VarskySports) July 28, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Fernanda Russo en París 2024

Fernanda Russo, quien consiguió su boleto a París 2024 tras ganar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Chile, terminó en el puesto 30 en rifle de aire 10 metros, con un puntaje de 625.4 puntos, no pudiendo clasificar a la ronda final.

“Hay medallas mucho más importantes que una medalla de oro. Yo estoy agradecida de poder estar viva, de poder disfrutar de la competencia", indicó en un primer momento.

"En los primeros 40 tiros pude dar la mejor versión de mí. Muy lejos quedó la Fernanda con pensamientos suicidas después de Tokio y creo que eso es lo más importante”, explicó.

“La llamé a mamá y a todo el equipo. Una medalla hubiera sido increíble. La seguiré buscando hasta que, o no de más, o hasta que la consiga. Pero ver la cantidad de mensaje que tenía ese es mi premio”, finalizó.