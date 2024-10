La mayor gesta del básquet peruano: un día como hoy, hace 60 años, Perú derrotó a Brasil en los Juegos Olímpicos Tokio 1964

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juegos Olímpicos Un día como hoy, hace 60 años, Perú derrotó a Brasil en los Juegos Olímpicos Tokio 1964

La prensa local destacó el triunfo 58-50 de Perú sobre Brasil. | Fuente: RPP / Angela Espejo

Este sábado, se conmemoran los 60 años de la mayor gesta del baloncesto peruano: el triunfo de nuestro seleccionado sobre Brasil, vigente bicampeón mundial, en el debut del torneo de esta disciplina en los Juegos Olímpicos Tokio 1964.

Los protagonistas de esta hazaña y sus familiares se reunieron este sábado en La Encantada de Villa, para departir y recordar aquella victoria, que puso a la ‘Bicolor’ en el mapa del baloncesto mundial.

En diálogo con RPP, Tomás Sangio resaltó la importancia de este triunfo, al que calificó como “la victoria más importante que ha tenido el basquetbol peruano”, no solo por el rival, Brasil, que llegaba como bicampeón mundial, sino por el escenario donde tuvo lugar: los Juegos Olímpicos.

“Fue lindo, el primer partido del basquetbol (peruano) en la Olimpiada. Nos tocó jugar a las nueve de la mañana un día como hoy, que estamos celebrando, el 12 de octubre del año 64. Ya son sesenta años, aunque parezca mentira”, comentó el popular ‘Pulpo’.

Sangio recordó que el triunfo sobre Brasil fue tan resonante que la organización de Tokio 1964 otorgó a nuestro seleccionado las “palmas olímpicas”, que se entregaban a los atletas que consiguieron un hito durante el certamen.

Cabe mencionar que, pese a esta victoria, nuestro seleccionado no completaría un buen torneo en Japón. Quedó penúltimo de su grupo y terminó en el puesto 15 de 16 participantes. El oro fue para Estados Unidos, que le ganó en la final a la extinta Unión Soviética. El bronce fue para Brasil, que después de la caída ante Perú se repuso y completó un gran torneo en Tokio 1964.



¿Cómo llegó la Selección Peruana a Tokio 1964?

La clasificación de Perú al torneo de básquet de Tokio 1964 fue muy disputada, ya que nuestro seleccionado tuvo que jugar hasta dos torneos previos, según explicó Tomás Sangio.

“Participar en una Olimpiada no es una decisión fácil: no es ‘yo me pago los pasajes, me pago la estadía y participo’. Requiere de una clasificación”, refirió el exbasquetbolista.

Primero, se disputó un torneo sudamericano, en Lima, en el que Perú quedó subcampeón. Esto le dio a nuestra selección el pase a los Juegos Panamericanos, que otorgaba dos cupos para los Juegos Olímpicos.

En los Panamericanos, disputados en Sao Paulo; Perú quedó en cuarto lugar. Sin embargo, como Estados Unidos y Brasil (campeón y subcampeón panamericanos) ya tenían sus boletos para Tokio 1964, por haber quedado entre los cuatro primeros de los anteriores Juegos Olímpicos, las plazas pasaron a los seleccionados que quedaron en tercer y cuarto lugar: Puerto Rico y Perú.

Así se consiguió una clasificación histórica para el baloncesto peruano.



Los seleccionados se reunieron este sábado para recordar la gesta de 1964. | Fuente: RPP / Angela Espejo

Los 12 seleccionados peruanos en Tokio 1964 fueron:

Raúl Duarte, Ricardo Duarte, Luis Duarte, Enrique Duarte, Óscar Bernalcazar, Carlos Vásquez, José Guzmán, Simón Paredes, Tomás Sangiom, Óscar Sevilla, Manuel Valerio y Jorge Vargas.

De ellos, lamentablemente ya han fallecido Carlos 'Chino' Vásquez, Luis Duarte y Manuel Valerio.