Puñetes, patadas y hasta asientos volando: partido de básquet en Argentina terminó en batalla campal [VIDEO]

Una batalla campal se desató durante el partido amistoso entre los equipos de baloncesto de los clubes Peñarol y Quilmes, disputado anoche en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en Mar del Plata.

Faltaban poco más de dos minutos para el final del partido, cuando comenzó un violento enfrentamiento entre los hinchas, en circunstancias no esclarecidas.

Durante la transmisión de televisión, pudo apreciarse a muchos hinchas peleándose a puñetes y patadas, y hasta se vieron asientos de plástico volando. Agentes de seguridad y policías tuvieron que intervenir para separar a los fanáticos.

La violenta gresca llevó a que se dé por terminado el partido, cuando aún faltaban por disputarse 2 minutos y 32 segundos. Al momento del incidente, Quilmes ganaba 63 a 48 a Peñarol.



¡Incidentes en el clásico! Lamentables imágenes en Mar del Plata donde los hinchas de Peñarol y Quilmes se enfrentaron a golpes, a falta de dos minutos para el final. El arbitro decidió suspender el encuentro. pic.twitter.com/5k5MXEfLPP — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 5, 2024

“Terminar así no tiene sentido”

El entrenador de Quilmes, Ezequiel Medina, lamentó que el partido amistoso haya terminado en este violento incidente. En su opinión, la mala actitud de los hinchas malogró lo que era una “fiesta”.

“Es increíble que en un partido no oficial se viva esto. Terminar así no tiene sentido, no lo comparto de ninguna manera. Nos arruinó el final, porque creo que se iba a dar una muy buena victoria”, dijo a TyC Sports.

A través de sus redes sociales, ambas instituciones lamentaron lo ocurrido.

En este partido amistoso, Quilmes y Peñarol disputaban la Copa Juan Pablo Sánchez, en homenaje un basquetbolista fallecido en 2021 y que jugó para ambos equipos, según el diario Clarín.