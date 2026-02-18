Últimas Noticias
¡Y cruzó la meta! Un perro lobo se coló en plena competencia de esquí en los Juegos Olímpicos y se volvió viral [FOTOS]

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
Un perro lobo se convirtió este miércoles en el protagonista inesperado de la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, al irrumpir en la clasificación del sprint femenino libre por equipos de esquí de fondo.
El animal accedió al circuito tras burlar el dispositivo de seguridad y recorrió parte del trazado como si se tratara de un participante más, ante la sorpresa del público y de las propias deportistas, antes de cruzar la línea de meta junto con varias competidoras.
Según la organización, el animal, una mezcla de lobo y perro procedente de una zona boscosa, no mostró comportamiento agresivo en ningún momento y fue controlado poco después por el personal de seguridad para evitar que alterara el desarrollo de la prueba.
De nombre ‘Nazgul’, el perro pertenecía a una exesquiadora local que vivía a unos 500 metros de la sede y que confirmó que su animal no era peligroso.
La presencia de ‘Nazgul’ en la competencia se convirtió viral, con miles de fotografías y videos compartidas en redes sociales.
