¡De candela! Grecia derrotó a Australia y complicó las chances de España en el básquet olímpico

🚨 MEN'S #BASKETBALL GROUP A PERMUTATIONS 🚨



👉 If CAN 🇨🇦 beat ESP 🇪🇸:

1. 🇨🇦, 2. 🇦🇺, 3. 🇬🇷, 4. 🇪🇸



👉 If ESP 🇪🇸 beat CAN 🇨🇦:

1. 🇪🇸, 2. 🇨🇦, 3. 🇬🇷, 4. 🇦🇺#Paris2024 x #Basketball