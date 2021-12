China dice que "EEUU pagará un precio" por su boicot a los Juegos Olímpicos. | Fuente: EFE

Australia se sumó este miércoles al boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 propugnado por Estados Unidos, algo que a "nadie le importa", según replicó el gobierno chino.

Australia no enviará representantes oficiales a los próximos Juegos Olímpicos, indicó el miércoles el primer ministro Scott Morrison, dos días después del anuncio de Washington.

El gobierno australiano se sumó a la iniciativa alegando la serie de desacuerdos que mantienen con Pekín y la situación de derechos humanos en el país comunista.

"Australia no se apartará de la firme posición en defensa de los intereses de Australia, y obviamente no es ninguna sorpresa que no enviaremos representantes australianos a estos Juegos", dijo Morrison.

La respuesta china

Preguntado durante una rueda de prensa, un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, aseguró que su país nunca había tenido la intención de invitar a autoridades australianas.

La decisión de Camberra "muestra ante los ojos de todos que el gobierno australiano sigue ciegamente la línea de un país", consideró Wang, sin nombrar a Estados Unidos.

En ninguno de los casos, el boicot diplomático afecta a las contiendas deportivas ni impide la participación de los atletas estadounidenses o australianos.

A "nadie le importa saber si vienen o no", dijo el miércoles Wang. "Sus maniobras políticas y sus pequeños trucos no cambiarán nada al éxito de los Juegos Olímpicos", añadió. (AFP)



