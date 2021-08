Perú consiguió 4 diplomas olímpicos en Tokio 2020 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Escribo en la tarde de domingo en Tokio, en Lima amanece, y en pocas horas se cierran estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. “Les hablo desde el futuro”, les decía en broma a mis compañeros de RPP cada vez que me enlazaba al aire para contarles las novedades del día desde aquí. Hablemos del futuro entonces, y en específico, de qué nos puede decir del deporte olímpico peruano lo que hemos visto en Japón.

Creo que hay razones para creer que el panorama para los próximos años es alentador. Desde la medalla de plata de Juan Giha en Barcelona 1992, la capital japonesa ha visto la mejor actuación de una delegación nacional en Juegos Olímpicos. Cuatro de nuestros deportistas se metieron entre los ocho mejores (Lucca Mesinas en surf, Nicolás Pacheco en tiro, Angelo Caro en skateboarding y Alexandra Grande en karate), y se llevan a Perú diplomas olímpicos. Otros dos (Miguel Tudela en surf y Álvaro Torres en remo) estuvieron a un paso de clasificar entre esos ocho. En el caso de Tudela, literalmente a segundos y a una ola. Las dos mejores latinoamericanas en maratón fueron peruanas: hablo por supuesto de Gladys Tejeda y Jovana De la Cruz. Al fondismo ahora hemos agregado expectativas en disciplinas que han debutado, y en las cuales vamos como favoritos a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, una ruta que empezó en Lima 2019, y que debe tener incluso mejores resultados en París 2024.

Es cierto, la brecha entre la expectativa de una medalla olímpica y la realidad todavía es amplia. Miramos entonces a los vecinos subiéndose al podio y nos preguntamos por qué Perú no alcanza el objetivo de conseguir preseas. Y estoy seguro que la respuesta no está en la ausencia de talento ni mucho menos de voluntad o vocación de nuestros atletas. He visto en la playa de Tsurigasaki a Lucca Mesinas quebrarse amargamente sobre su tabla después de quedarse en cuartos de final y al boxeador José María Lúcar en la Arena Kokugikan pidiendo disculpas a su padre por no poder ganar su combate de octavos de final. He visto a Angelo Caro, caerse y levantarse, sin darse cuenta de que a quince mil kilómetros todo el país se enamoraba de él. Jóvenes que no piden nada a cambio, que no tienen cláusulas de rescisión ni pasajes para la familia.

Ellos, a diferencia de los atletas de países vecinos, viven en un país donde ninguno de los planes de gobierno de los dos candidatos a la Presidencia de la República menciona la palabra deporte. Un país donde, para encontrar centros de recreación o canchas reglamentarias con un mínimo de mantenimiento, debes ser miembro de un club privado. Un país cuyos aficionados solo recuerdan la existencia de atletas amateurs cada cuatro años, como el padre biológico que apenas reconoció al hijo, solo lo visita en su cumpleaños, y tiene el descaro de exigirle que tenga éxito en la vida.

Aun así, si aquellos que reclaman resultados y denuncian supuestos fracasos de nuestros deportistas, se tomaran la molestia de mirar el medallero, caerían en la cuenta de que salvo Brasil (por varios cuerpos el mejor sudamericano) Colombia y Venezuela (con una política deportiva de inversión e interés en la alta competencia de muchos años) y la sorpresa de Ecuador con dos medallas de oro en ciclismo y levantamiento de pesas, no es que los demás vecinos regresen con el cofre lleno. No es como consuelo, sino como termómetro que debe anotarse que Argentina, con toda su infraestructura y tradición deportiva apenas trae tres medallas, ninguna de oro, y comparte el puesto 72 con San Marino. Mientras que Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay acompañan a Perú en el rubro de cero medallas.

Los resultados que se dieron en Tokio han sido superiores a los de Río porque en los últimos cuatro años se incrementó el apoyo a la alta competencia en este ciclo olímpico y si bien la apuesta era por conseguir alguna medalla, el crecimiento es evidente. Evidente también es que, si ese camino no se continúa bajo un nuevo gobierno, se seguirá dependiendo del esfuerzo personal o privado, cuyo resultado ya conocemos: una sola medalla de oro y tres de plata en ciento veinte años de competencia.

Tokio 2020 se llevó a cabo contra viento y marea, en medio de una pandemia y en condiciones nunca antes vistas de logística y, como si faltara poco, también de temperaturas extremas. Lo mejor que me llevo de aquí, sin embargo, es haber tenido el privilegio de ver a un grupo de chicas y chicos peruanos con gran talento, orgullo y mística, enfrentándose sin miedo al monstruo de la alta competencia, aquel que muchos recién conocían en este escenario. Las Tejedas y las Sofis, los Mesinas y los Caro van a seguir ahí. Ojalá que nosotros también. Sigamos siempre, no cada cuatro años frente a un televisor o un teclado para escoger entre golpeamos el pecho o regar mezquindad.





