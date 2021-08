Pool Ambrocio debutará en Tokio el martes 3 de agosto, a las 9:00 pm. (horario peruano) | Fuente: @natural_olympic

"'Mano', diste la PC de 'mate Fi' en Tokio? Qué genio eres", le escribió alguien en Instagram, refiriéndose a una práctica calificada de matemática financiera. "No quedaba de otra, gracias", respondió él. Y no es la única. Desde Japón, con 12 horas más que Perú, Pool Ambrocio ha rendido distintos exámenes universitarios para no descuidar su carrera.

Pese a estar en la cuenta regresiva para su debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el luchador peruano se mantiene pendiente de sus labores académicas, aunque estas lo obliguen, en algunos casos, a amanecerse. "Estuve en última semana de prácticas. A veces calzó bien (con el horario), pero otras he tenido que madrugar", cuenta a RPP.

A sus 30 años, el luchador peruano -número 8 en el ranking mundial- no solo pelea por demostrar sus aptitudes dentro del ring, sino también fuera de este: cursa el sexto ciclo de Administración y Gerencia, en la Universidad Ricardo Palma.

Además, junto a su padre, Napoleón, y a su hermano, José, tiene una escuela de lucha en Breña, que lleva como nombre, por supuesto, el apellido que los une: Asociacion Deportiva de Lucha Olímpica Los Ambrocio.





Pool, quien obtuvo el cupo a sus primeros Juegos Olímpicos tras ganar medalla de plata en el Torneo Preolímpico Panamericano de Lucha Libre (Ottawa, Canadá), debutará en Tokio 2020 este martes 3 de agosto, a partir de las 9pm. (hora peruana), en la categoría de estilo libre -86 kg.

“Mi objetivo es ser medallista olímpico, estoy dispuesto a dejar todo por ese sueño. Mis expectativas son cada vez más intensas. Estoy a poco de la competencia y soy muy exigente con mi idea en estos Juegos Olímpicos, siento que lo puedo lograr, estoy preparado para eso", dijo al IPD.

Pool Ambrocio suma cuatro títulos en campeonatos panamericanos de lucha, cuatro títulos sudamericanos, un quinto puesto en preolímpico mundial y medallas en Juegos Bolivarianos. Ahora va por su prueba más exigentes. Porque, aunque las prácticas universitarias ya han terminado, lo que toca ahora es un examen importantísimo. Uno distinto. Uno que no se da detrás de una computadora, sino en un ring. Uno para el que lleva preparándose toda una vida. ¡Éxitos, Pool!

