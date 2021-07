Ronnie Baker afrontará el reto olímpico de Tokio con buenas sensaciones. | Fuente: AFP

El estadounidense Ronnie Baker consiguió una victoria con importancia simbólica y anímica al imponerse este viernes en los 100 metros de la reunión de atletismo de Mónaco, del circuito de la Liga de Diamante, ante la mayor parte de las principales figuras de la distancia reina de la velocidad.

A dos semanas de que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (23 julio-8 agosto) se abran, los organizadores de la reunión monegasca habían conseguido reunir un casting de auténtico lujo. Pero fue finalmente Baker, con un tiempo de 9 segundos y 91 centésimas, el triunfador en el estadio Louis II, por delante del sudafricano Akani Simbine (9.98) y del italiano Marcell Jacobs (9.99).

Los otros dos representantes estadounidenses en los Juegos Olímpicos decepcionaron. Trayvon Bromell, que tiene el mejor tiempo del año (9.77), apenas fue quinto en Mónaco (10.01) y Fred Kerley fue sexto (10.15).

Ronnie Baker afrontará el reto olímpico de Tokio 2020 con buenas sensaciones.

"Estoy con confianza porque sé que soy uno de los mejores velocistas del mundo, no tengo dudas sobre eso", afirmó. "He tenido muchas lesiones desde 2018 pero puedo todavía ir más rápido, ser más explosivo, y puedo todavía mejorar, sobre todo en mis treinta primeros metros", señaló.

¿Mensaje a Bolt?

El atleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, se declaró convencido de que sus récords no caerán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y apuesta por el estadounidense Trayvon Bromell en la final de 100 metros.

En una entrevista publicada por el Comité Olímpico Internacional, Usain Bolt, retirado tras los Mundiales de Londres 2017, predice que la final olímpica de 100 metros será muy rápida, pero no tanto como para que caiga su récord mundial de 9.58.

"Estoy muy confiado (en que no habrá récord). No estoy diciendo que no vaya a suceder, pero no creo que estén al nivel suficiente para correr en 9.58 (los 100 metros) o en 19.19 (su récord mundial de 200)", comentó el jamaicano.

