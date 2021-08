Angélica Espinoza recibe la bandera de manos del presidente Pedro Castillo | Fuente: Presidencia del Perú | Fotógrafo: Alberto Orbegoso

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, entregó la bandera nacional a la Para deportista de Para Taekwondo, Angélica Espinoza, quien, junto al Para atleta Efraín Sotacuro serán los abanderados de la delegación nacional de 11Para deportistas que competirán en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 desde el 24 de agosto al 5 de setiembre del presente año.

La ceremonia de entrega de Bandera y despedida a la delegación peruana que competirá en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 tuvo la presencia además del ministro de Educación, Juan Cadillo León, del presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín Castillo, la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Luisa Villar y Para atletas que estarán en los Juegos Paralímpicos.

El evento que se desarrolló en Palacio de Gobierno tuvo como significado importante despedir a la más grande delegación de Para deportistas en unos Juegos Paralímpicos desde su creación.

Angélica Espinoza es actualmente número 1 en el ranking mundial y es tricampeona panamericana de Para taekwondo, además de medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Ella participará por primera vez en unos Juegos Paralímpicos, toda vez que su deporte debutará en la cita en Tokio, indica la ANNPERÚ.

Efraín Sotacuro clasificó por segunda vez a unos Juegos Paralímpicos. Hace cinco años, en Río 2016 finalizó en cuarto lugar en la prueba de maratón. En Lima 2019, Sotacuro logró la medalla de bronce en los 1.500 metros planos, toda vez que su prueba principal, la de los 42 kilómetros y 195 metros no se disputó, agregó la información.





Perú estará representado por 11 para atletas | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Alberto Orbegoso

“Quiero agradecer la presencia de los deportistas que nos representarán en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Entregarles la bandera es el significado de amor a la patria. El ejemplo de ustedes nos hace cambiar el pensamiento obre las personas con discapacidad. No hay impedimento físico. Todos somos iguales y tienen nuestro respaldo. Ustedes llevan el esfuerzo de un pueblo trabajador. Ustedes no deben sentirse menos que nadie, ustedes ya son ganadores. Lleven siempre el coraje y esfuerzo de todos los peruanos y peruanas. Les deseo el mejor de los éxitos”, señaló el presidente de la República, Pedro Castillo.

Angélica Espinoza y Efraían Sotacuro serán los abanderados en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 | Fuente: IPD

“Cuando veía a los grandes deportistas cuando era niño yo quería ser un atleta. Ustedes Para deportistas son un gran ejemplo y una gran esperanza. No solo es el esfuerzo físico, sino el esfuerzo mental. Espero que en su esfuerzo se materialice el ser mejores el que sí se puede y más allá de cualquier limitación física ustedes sabrán salir adelante. No hay impedimento físico que ustedes no puedan superar. Les deseo éxito”, indicó el ministro de Educación.

“Es un gusto tener a los deportistas cumpliendo su primer sueño en un certamen olímpico. Ustedes ya llegaron, ya están ahí y no solo es eso si no van a dejar su mejor rendimiento y esfuerzo para defender nuestra bandera y como siempre lo han hecho la dejarán arriba. No solo irán a competir si no competirán dejando lo mejor para el país. El estado ha hecho su mejor esfuerzo para que lleguen bien a los Juegos Paralímpicos”, dijo San Martín Castillo.

Nuestros clasificados a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020:

1. Angélica Espinoza (Para taekwondo)

2. Rosbil Guillén (Para atletismo)

3. Israel Hilario (Para ciclismo)

4. Rodrigo Santillán (Para natación)

5. Melissa Baldera (Para atletismo)

6. Efraín Sotacuro (Para atletismo)

7. Carlos Sangama (Para atletismo)

8. Dunia Felices (Para natación)

9. Freed Villalobos (Judo)

10. Niel García (Para Powerlifting)

11. Pilar Jáuregui (Para bádminton)

Fuente: IPD