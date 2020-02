La atleta peruano dio sus primeras palabras tras clasificar a Tokio 2020. | Fuente: Team Nike

La peruana Gladys Tejeda dio sus primeras declaraciones tras asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos. La atleta quedó en quinto lugar en la Zurich Maratón de Sevilla y ya tiene un pase asegurado para Tokio 2020.

"Me siento muy contenta. Quiero agradecer al pueblo peruano por brinderme su confianza y muestras de cariño. Me han estado dando muchas fuerzas en los días anteriores y ahora igual. La verdad, no los quiero defraudar. Se ha logrado el objetivo principal de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy feliz y muy contenta de haber logrado esta clasificación. Y de haber mejorado también mi tiempo personal", señaló la maratonista, quien lucía su nueva medalla.

Tejeda hizo una marca de 2 horas, 27 minutos y 8 segundos, y se quedó a tan solo 19 segundos de igualar el récord Sudamericano. "Estuve muy cerca. Las cosas se dan poco a poco", aseguró la atleta.

Gladys Tejeda ha participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El año pasado, la atleta ganó la medalla de oro en la Maratón Femenina realizada en los Juegos Panamericanos de 2019.