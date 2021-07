Miguel Tudela tras su debut en Tokio 2020. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Ortecho

Miguel Tudela sacó la cara por el Perú al destacar en su debut en Tokio 2020. El surfista de 26 años tuvo una buena presentación y obtuvo 10.67 puntos que le sirvió para clasificar a la tercera ronda del surf, en la modalidad Open.

Luego de su buen desenvolvimiento en la playa de Tsurigasaki, Tudela se mostró contento por su actuación. "Bien, increíble porque estaba corriendo un tipo de ola bastante distinta a esta. Diferente dirección, mareas y vientos. Pero todo salió bien y contento con eso", indicó.



En otro momento, evidenció su emoción al ser el primer surfista peruano en correr en la historia de unos Juegos Olímpicos. "Contento emocionado ese primer heat es lo más difícil, es lo que cuesta, sobre todo ser el primer peruano de entrar al agua en unas Olimpíadas en la historia de tiene su carguita, pero contento que se dio que avanzamos que era el objetivo", añadió.

Tudela, que indicó que su lesión pasó al olvido, reconoció que Perú no es el favorito para subir al podio, aunque se mantiene su optimismo. "Para Perú somos carta favorita, pero acá en el surf no, digamos somos de los 10 para abajo entre los 10 mejores del mundo. No nos toman como una potencia, pero nosotros hemos venido para hacer lo que sabemos", expresó a Juan Carlos Ortecho, enviado especial de RPP Noticias a Tokio 2020.

Sobre lo que representa la presencia de Sofía Mulanovich en la delegación peruana, sostuvo. "Sofi es la reina, nos motiva a todos. Es la que representa a Perú, tenerla acá es un lujo. Ella fue campeona mundial acaá hace un para de años. A su edad tenerla acá y toda la experiencia y títulos, solo suuma", culminó.





