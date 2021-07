Evgeny Rylov ganó los 100 y 200 m espalda en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN

El ruso Evgeny Rylov, que participa con las siglas del comité olímpico de su país (ROC), debido a las sanciones por dopaje, ganó la prueba de 200 metros espalda de Tokio 2020, después de haberse hecho antes con el oro en los 100 metros.

Evgeny Rylov puso fin al dominio estadounidense en la distancia, con un tiempo de 1 minuto, 53 segundos y 27 centésimas, delante del estadounidense Ryan Murphy (1:54.15) y del británico Luke Greenbank (1:54.72).

Esto provocó el fastidio de parte de algunos de sus rivales, específicamente de Murphy, quien había logrado ese mismo doblete 100 y 200 m espalda en Río 2016.

El norteamericano no ocultó su enfado a su paso por la zona mixta para referirse a Rusia y la sanción que pesa sobre el país por los escándalos de dopaje del pasado.

"Me vienen unos quince pensamientos y trece de ellos me provocarían problemas (...) Es un enorme peso mental para mí nadar todo el año en una carrera que no está probablemente limpia, pero así son las cosas", dijo Ryan Murphy.





Rusia y la polémica en Tokio 2020

Sobre la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a finales de 2020 suavizando el castigo ruso en comparación a las sanciones propuestas inicialmente por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ante el dopaje de Estado organizado en Rusia añadió: "Gente que sabe mucho más sobre la situación ha tomado la decisión que se ha tomado".

"Eso me frustra, pero (...) no puedo estar a la vez entrenándome para los Juegos Olímpicos, a un altísimo nivel, y tratar de presionar a las personas que toman las decisiones para hacerles comprender que son erróneas", concluyó Ryan Murphy.

Evgeny Rylov ha tenido un destacado rendimiento en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Además de dominar las dos pruebas de espalada, se quedó con la medalla de plata en el relevo de 4x200 metros.

Evgeny Rylov con la medalla dorada de los 200 m espalda de Tokio 2020 | Fuente: AFP





