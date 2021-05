Kimberly García, marchista peruana que nos representará en Tokio 2021. | Fuente: LLYC

Cuando, en marzo de 2020, el entonces Presidente de la República, Martín Vizcarra, determinó cuarentena a nivel nacional, Kimberly García ya estaba en casa. Un día antes, y por pura intuición, la atleta decidió viajar a su natal Huancayo, con su familia. Lo que no intuyó fue que, con casi todos los negocios cerrados, encontrar implementos que la ayuden a entrenar sería más difícil de lo esperado.

La peruana de 27 años se dedica a la marcha atlética desde pequeña. De hecho, en Lima 2019, obtuvo la medalla de plata, pese a, un mes antes de la competencia, haber sufrido una fractura de tibia. Para los entrenamientos en su disiplina, necesita alguna pista que le permita avanzar. Al estar impedidos de salir de casa, una máquina corredora era la sustituta ideal. Sin embargo, en Huancayo no encontraba ninguna tienda abierta. Entonces, empezó la pesadilla. Y no figurativa, sino literalmente.

¿Cómo cambió tu forma de entrenar en pandemia?

Durante la pandemia he tenido bastantes dificultades en mi entrenamiento. Al estar en cuarentena, tratamos de buscar cinta de correr para no perder la forma deportiva, pero no era suficiente. Tuve que salir a zonas lejanas de Huancayo, donde podamos realizar entrenamientos.

¿Estabas en Lima cuando empezó la cuarentena?

Yo estaba en Lima, pero intuí que iban a dar cuarentena en Perú y viajé un día antes. Llegué a mi casa el domingo y dieron cuarentena el lunes. Por una parte (por estar en casa), estaba feliz, pero pensé que al día siguiente iba a ir a comprar cinta de correr para no perder la forma física. Fui con mi papá y todas las tiendas estaban cerradas. Dije "ya me fregué". Se venían los Juegos Olímpicos (inicialmente, eran en 2020). No dormía, estaba estresada, soñaba con que competía. Dos semanas pasé en ese estado de estrés.

¿De verdad soñabas con los JJOO?

Sí, tenía sueños de que perdía, me ganaban... despertaba y decía "gracias a Dios son sueños". Psicológicamente estaba mal. Mi familia me decía que haga entrenamiento mental.

¿Y cómo superaste el tema?

Felizmente, me contacté con un gimnasio que me dio las facilidades y empecé a motivarme, a estar tranquila y a entrenar.

Kimberly García cuenta cómo cambio su entrenamiento por la pandemia. | Fuente: RPP Noticias

Entonces, ¿fue un alivio para ti que se postergaran los Juegos Olímpicos?

Yo sí me puse feliz porque salía de una lesión grave. Estuve parada como cuatro meses. Tuve una intervención en la rodilla y recién en enero (2020) empecé a entrar con todo a los entrenamientos. Esto de la cuarentena retrasó más y por eso me preocupaba bastante. Cuando dijeron que los JJOO se iban a postergar, sentí alivio porque tenía más tiempo para prepararme y llegar en mejores condiciones.

¿Ahora cómo estás físicamente?

Bien, pero hace un mes y 20 días sufrí un desgarro en el isquiotibial y paré tres semanas, empecé progresivamente a entrenar porque tenía competencia de Copa Panamericana de marcha, que fue en Ecuador el 8 de mayo. A esa competencia no iba con grandes expectativas porque aún estaba entrando otra vez en forma. Tengo que cuidar un poco el estado y el proceso de recuperación fortaleciendo ese músculo, pero era necesario competir porque son como dos años que no compito y es buena esa sensación de competencia, esos nervios, estar en ese ambiente con todas las competidoras. Podemos rescatar cosas positivas y negativas, hay cosas por corregir, pero me ha gustado participar ahora en la Copa Panamericana. La otra competencia que se nos viene es el 5 de junio en La Coruña (España).

Kimberly García cuenta cómo se siente físicamente. | Fuente: RPP Noticias

¿Siguen recibiendo el apoyo que se dio en Lima 2019?

A los que han clasificado a Tokio 2021 se les ha mantenido el apoyo. Tenemos un programa especial Tokio 2020 donde nos dan bases de entrenamiento, cosas que necesitamos para la preparación y, en mi caso, el IPD sí me está brindando el apoyo económico.

¿Piensas en retirarte tras Tokio?

A veces sí pienso eso porque estar en este deporte es súper disciplinado, tengo que ser disciplinada y perseverante para cumplir con mis objetivos. No quiero aún decir que voy a estar en las olimpiadas 2024 o en los Juegos Panamericanos de Chile. Quiero estar concentrada sí o sí en Tokio y, después de ello, tomar esa decisión respecto a si sigo o no porque, si sigo, tengo que seguir con nivel alto, no solo seguir y clasificar y ya, sino buscar algo más, una meta mucho más alta.

¿Cuál es esa meta ahora, para Tokio?

Ahora para Tokio estoy pensando en llegar del 1° al 5° y pelear por una medalla.

¿Dejaste los estudios?

Por ahora, sí. Este año si lo dejé. Estaba estudiando administración y gastronomía, pero este año se me ha hecho complicado. Quiero estar netamente concentrada en eso (la competencia). Sé que me va a ir muy bien. A veces, los cursos virtuales te estresan y yo entreno a doble turno, tengo que descansar también. Quiero, en verdad, lograr una medalla.

¿Qué mensaje le darías a los peruanos?

Voy a dar todo de mi en los JJOO. Les pido a ellos que me den sus vibras positivas porque voy a dejar el nombre del Perú muy en alto.

Kimberly García envía mensaje a todos los peruanos. | Fuente: RPP Noticias

.

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.