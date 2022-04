Alonso Wong desmiente supuesta agresión a trabajador de la Federación.

Alonso Wong, judoka peruano y medallista de Lima 2019, atraviesa un momento complicad tras ser separado de la Federación por supuesta agresión a un trabajador. Esta versión fue la del presunto agraviado, quien presentó una denuncia formal. Sin embargo, el deportista conversó con RPP Noticias y no solo desmintió aquella posibilidad, sino que, además, presentó pruebas para ratificar su postura, la cual afirma que no fue el agresor, sino el agredido. ¿Qué pasó ese 14 de marzo? Esta es la palabra del atleta nacional.

¿Cómo se dieron los hechos?

Los hechos surgieron a causa de que el señor José Ramírez Pérez, chofer de la Federación Peruana de Judo, estuvo tomándome fotos a escondidas, y sin mi consentimiento, en muchas ocasiones. El día 10 de marzo, yo me percaté de que era él quien me tomaba y, cuando se dio cuenta de que lo vi, salió corriendo del recinto de entrenamiento, levantando mis sospechas. Ese mismo día, me quejé con los entrenadores sobre esta situación incómoda, pero parece que no le dijeron nada, ya que el día 14 de marzo, a las 4:40 pm., lo volví a ver dentro del recinto de entrenamiento, previo a iniciar la última sesión del día. Me acerqué a su oído y le reclamé con qué derecho se atrevía a tomarme fotos. El señor, en vez de darme una explicación, me empezó a insultar y a cabecear. Me separé. El señor volvió a acercarse a mí e, inmediatamente, un compañero se acercó a separarnos. Mi compañero me abrazó y alejó del conato. Fue ahí cuando el señor me metió un golpe con su puño detrás de la oreja izquierda (ver certificados del médico legal).





Certificado legal del denunciante (José Ramírez).

Certificado legal del denunciado (Alonso Wong).

La denuncia que se hace en tu contra es por agresión. ¿Hubo agresión de tu parte?

No hubo agresión de mi parte. Lo único que hice fue separarme de este señor, ya que soy consciente de que, con mi fuerza y conocimiento de un arte marcial, podría dañarlo severamente. El señor fue el primero en levantarme la mano.

¿Hiciste denuncia formal ni bien sucedieron los hechos? Si es que no lo hiciste, ¿por qué?

No hice una denuncia formal. Ni siquiera pensé en hacerla porque, inmediatamente después, comenzamos la sesión de entrenamiento físico, ya que el judo lo hicimos en las horas de la mañana. No la hice porque, para mí, fue una riña sin importancia, ya que solo le prohibí que me tome fotos sin mi consentimiento. Yo tenía permiso de parte de Legado 19 y de los entrenadores para hacerlo (echarme en la colchoneta), ya que, el 10 de marzo, el Jefe de la Unidad Técnica se me acercó a decirme que descanse sin problemas. Los entrenamientos estaban muy fuertes, yo vivo en el Centro de Lima, la gasolina ha subido de precio y, aparte, tenía terapia física una hora antes de iniciar la última sesión de entrenamiento, por eso me quedaba en Videna, como cualquier deportista de alto rendimiento.

Mencionas que el día 10 te enteras de que es él quien te toma las fotos. ¿Cómo sabías previamente que alguien te tomaba fotos?

Uno de los asistentes, que fue contratado por el Jefe de la Unidad Técnica, mandó la foto al grupo de Whastapp de Judo Perú, del cual yo no formo parte (ver foto abajo). Mis compañeros me la mandaron, diciéndome que me estaban tomando fotos. Yo aún no sabía quién, pero el jueves 10 de marzo me percaté, junto a un compañero, de que era el chofer de la Federación quien lo hacía. Mentían con que, supuestamente, Legado 19 había mandado quejas de que dormíamos en los tatamis (colchonetas). Eso es falso, porque yo hablé personalmente con el administrador y me dijo que en ningún momento los encargados de seguridad tomaron fotos. Aparte, ellos no pueden entrar al recinto, sino solo ver desde la puerta de ingreso, y esas fotos son desde adentro. A una compañera mía, quien también fue medallista en los últimos Juegos Panamericanos, también le había tomado foto. La señorita se incomodó con esto. Le preguntó el motivo y el señor le dijo: “A mí me pagan para hacer esto”.





¿Ustedes tienen prohibido descansar en las colchonetas? ¿Es una falta?

No hay ningún estatuto o reglamento escrito que prohíba a los atletas de alto rendimiento descansar por un momento en la colchoneta, previo a entrenar. Hasta los asistentes técnicos descansan en la colchoneta. Aparte, la Federación no puede sancionar a nadie sin un debido proceso legal.

¿Qué te dijeron de la Federación?

No me dijeron nada. Simplemente, me dijeron que no vuelva al recinto de entrenamiento hasta que la Presidenta de la Federación no hable conmigo, pero, sin previo aviso, se le comunicó al resto que me habían excluido del equipo nacional y, por la misma razón, no competiría en el Panamericano, que será en dos semanas, en la capital.

¿Tienes testigos de tu versión?

Si, tengo dos testigos que también se sintieron acosados por tomarles fotos. Incluso, uno de ellos es menor de edad (ver declaración jurada). Ambos viven en el Callao y está claro por qué se quedaban en la Videna cuando entrenábamos entre dos a tres sesiones diarias. Mi otro compañero, quien nos separó, teme en habla porque está coaccionado a que, si habla, le puedan quita el apoyo económico y sacarlo del albergue. Es algo que varios compañeros me comunican. Por eso, me dicen que sea yo quien hable con la Federación, para tratar de solucionar. Pero parece que estas opiniones les caen mal a ellos y buscan la manera de molestarnos, como con lo que sucedió esta vez conmigo.





¿Es la primera vez que te ves involucrado en una denuncia de agresión?

La verdad, sí. Nunca había pisado una comisaría anteriormente. En cambio, el señor que me denunció por agresión sí tiene un antecedente penal por agresión psicológica a su expareja.

¿El trabajador en cuestión también fue suspendido?

No tengo idea de si está suspendido o no, aunque me parece que sí, por lo que me han dicho mis compañeros.

¿Tienes idea de por qué te tomaba esas fotos? ¿Tuviste algún problema previo con él?

No tengo idea de con qué fin me tomaba fotos. A ese señor no lo conozco , solo lo he visto en algunas ocasiones. Y pienso pienso que me tiene cólera porque hace tiempo me quejé de su jefe (Jefe de la Unidad Técnica de la Federación), porque abusó de su supuesta autoridad cuando después de las olimpiadas pasadas yo me encontraba dando exámenes finales.

¿A qué te refieres?

Fui a entrenar y él llamó a uno de sus asistentes para que me saque del entrenamiento, mientras ya estaba practicando, y (dijo) que no regrese hasta que al señor le diera la gana de volver a conversar conmigo. El Jefe de la Unidad Técnica ni siquiera cumplía con su deber, ya que no iba a los entrenamientos. Casi nunca se aparecia ahí. Yo hice mi queja en redes sociales por eso y me envío una carta notarial pidiendo que me retracte. Nunca lo hice, pero sí archivé el contenido en mis redes sociales.

¿En la Federación hay cámaras que puedan haber registrado lo sucedido?

Dentro del salón de Judo (Dojo), no hay. Solo (hay) en los pasillos, pero el incidente sucedió dentro y duro entre 20 a 30 segundos.

¿Hay forma de revertir esta situación?

La única manera de revertir esta situación es que se retracten, ya que la Federación Peruana de Judo manchó mi imagen y reputación difamándome en redes sociales y prensa, diciendo que me excluían del Panamericano por haber agredido a un trabajador de la Federación.

¿De qué manera te perjudica su decisión?

Perjudica en mi estado físico, ya que no es lo mismo entrenar en el Centro de Alto Rendimiento que por mi cuenta. En la parte psicológica también, ya que caí en una depresión que nunca pensé tener. Sin embargo, con el apoyo de mi familia y amistades lo estoy superando de a pocos. Además, mi rendimiento deportivo podría bajar, a pesar de todo lo bien que estuve entrenando desde enero, con el nuevo entrenador que me exigía al máximo para ganar el Panamericano de este año. Aparte, no sabría cuándo volvería a competir nuevamente. Lo que me interesa es regresar a entrenar y prepararme para la clasificación olímpica, que comienza en junio 2022, con eventos internacionales.

Denuncia de Alonso Wong ante la Comisión de Justicia y Honores del Deporte: