¡En lo más alto! Esgrimista Renzo Fukuda ganó la primera medalla de oro para Perú en los Panamericanos Junior

El peruano Renzo Fukuda consiguió la séptima medalla de Perú en Asunción 2025 tras superar al guatemalteco Cristian Torres en la modalidad florete.

Orgullo peruano. Este martes, Renzo Fukuda consiguió la primera medalla de oro de la delegación blanquirroja en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El esgrimista de 18 años subió a lo más alto del podio en la modalidad florete, tras superar en la final al guatemalteco Cristian Porras, por 15-6.

Si bien sumó la séptima presea para Perú, el deportista nacional fue el primero en conseguir una dorada. En el camino hacia la final ganó ocho combates. En la fase de grupos superó a representantes de Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

Ya en la ronda de 16, derrotó a Ethan Yelpo, de Uruguay (15-3); en cuartos de final, a Darick Galicia, de México (15-3); y, en semifinales, a Jayden Hooshi, de Estados Unidos, quien es el número 11 en el ranking mundial (15-14).

El año pasado, Renzo Fukuda fue también campeón a nivel internacional. En esa ocasión, se consagró en el Sudamericano de Mayores, disputado en el Velódromo de la Videna.

Renzo Fukuda, quien lleva tres medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (dos bronce y un oro), es deportista desde los ocho años. De acuerdo a información del IPD, practicó fútbol, básquet y béisbol antes de dedicarse al esgrima. Es el segundo de cuatro hermanos y, actualmente, es atleta de primera división en la Universidad Stanford, donde estudia y radica.

El hecho de conseguir la medalla de oro le sirve a Renzo Fukuda para ser parte del Programa Lima 2027, gracias al que recibirá una subvención económica mensual por el periodo de tres años, así como recursos para campos de entrenamientos y participación en torneos internacionales.

MEDALLAS DE PERÚ EN ASUNCIÓN 2025



ORO

1. Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual)



PLATA

2. Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino)



BRONCE

3. Driulys Rivas – Judo (-52 kg)

4. Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual)

5. Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa)

6. Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa)

7. María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual)