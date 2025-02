Presidente del Comité Olímpico Peruano expresó su apoyo al Gobierno por la extinción del proyecto Legado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), brindó una entrevista a Ampliación de Noticias de RPP para referirse a la extinción del Proyecto Legado, institución que se creó después de los Juegos Panamericanos Lima 2019 para administrar las sedes deportivas construidas y que ahora serán vistas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“Desde el punto de vista deportivo, estoy de acuerdo. Yo sí concluyo en que era una decisión importante. ¿Por qué? Se tiene tres eventos multideportivos: Juegos Bolivarianos 2024, Juegos Bolivarianos 2025 y Juegos Panamericanos 2027. Que sea una institución la que permita aglomerar o concentrar la toma de decisiones para la coordinación y la preparación de nuestros deportistas”, mencionó el principal directivo del COP.

“En el día a día las federaciones tenían que coordinar con Legado y el IPD, por ejemplo, para el uso de espacios para alojamiento de los deportistas. Legado por el Estadio Atlético y el IPD por el espacio de la Videna, con la diferencia que se tenía que pagarle a Legado una cantidad. También teníamos que decir qué espacio íbamos a utilizar dentro de Legado, pero al mismo tiempo necesitábamos la autorización del IPD para usar el dinero del Estado para organizar ese evento deportivo, una base de entrenamiento o finalmente que los deportistas puedan entrenar”, detalló.

Renzo Manyari hizo énfasis en que las funciones de Legado con las del IPD en muchas ocasiones le generaba más trabajo a las federaciones en las coordinaciones respecto a las actividades de los deportistas.

“Para que las federaciones puedan utilizar los espacios de entrenamiento, Legado exigía que se tenga un equipo médico, un especialista en salud, pero al mismo tiempo tienes un centro biomédico en la Videna que depende del IPD y que tiene especialistas médicos. Entonces, había un cruce o dualidad de ciertas funciones dentro del ejercicio deportivo que en la práctica las federaciones sí nos hacían hacer un doble trabajo”, apuntó.

Para Renzo Manyari, la decisión del gobierno de que la administración de las sedes deportivas ahora se encuentre bajo la responsabilidad del IPD permitirá apoyar de forma “directa” a los atletas.

“Yo sí apoyo y respaldo la decisión de la presidenta de la República porque esto va a determinar un apoyo directo a los deportistas y que viene teniendo señales coherentes de trabajo”, mencionó.

“El 2025 tiene el apoyo del Gobierno, el 2027 tiene el apoyo del Gobierno y del Congreso, entonces, yo creo que es la oportunidad perfecta para seguir aprovechando estos espacios, para intercambiar ideas y seguir enriqueciendo los elementos que permitan fortalecer la preparación de los deportistas, que esa es nuestra razón de ser. Si antes no hemos hablado es porque recién estamos teniendo el espacio para poder expresarlo como Comité Olímpico Peruano”, añadió.

“Hoy por hoy, el interés del Comité Olímpico Peruano es que los recursos sigan llegando a los deportistas, a sus federaciones, de tal manera que podamos mejorar los resultados de Santiago 2023 y Lima 2019”, dijo.

Manejo financiero en Legado

El Comité Olímpico Peruano, en conjunto con la Asociación Paralímpica y las federaciones deportivas nacionales, compartieron un comunicado sobre el manejo financiero de Legado respecto a los talleres deportivos del verano de 2025, situación que se calificó como “el mayor perjuicio económico y administrativo del deporte peruano”.

“Todos los veranos se hacen academias deportivas en las instalaciones de Legado, las organizan las federaciones. Parte de las exigencias de Legado para que estas academias se puedan realizar es que las federaciones tienen que firmar un contrato y este dice que Legado es el encargado de contratar la empresa que se encargará de la recolección de los montos por concepto de inscripción de las academias”, relató Manyari en un primer momento.

“Hasta el año pasado todo funcionaba muy bien. Pero este año, en la última semana de enero les dicen que había problemas con la plataforma de pagos a las federaciones. Para la primera semana de febrero les dicen que los problemas han persistido, pero lo que está sucediendo, según me informan las federaciones, es que la empresa DISOLU SAC y su representante legal están no habidos. No contestan a Legado, no responden a nadie. Son más de 9 millones de soles que nadie sabe dónde está. No hay mayor escándalo ni desastre administrativo. Legado ya comunicó que ha iniciado las acciones legales con la Procuraduría General del Estado y ha comunicado a las autoridades pertinentes. Eso lo tiene que ver el área de comercialización, porque es, en principio, quien coordina con las federaciones. Pero tampoco podemos decir en este momento que Legado es el responsable directo de este tema, tiene que haber una investigación de por medio”, expresó.