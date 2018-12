Deysi Cori se proclamó tetracampeona de Ajedrez a nivel continental

Deysi Cori fue campeona mundial sub'16 en 2009 y sub'20 en 2011. | Fuente: Facebook - Deysi Cori

La peruana Deysi Cori se proclamó este sábado campeona por cuarta vez del Continental de Ajedrez de las Américas, que se llevó a cabo en el municipio colombiano de Envigado con la participación de 32 jugadoras de nueve países.

La ajedrecista de 25 años se adjudicó el título de la undécima edición con el empate que consiguió ante la paraguaya Jennifer Pérez (2203) en su última partida de torneo, resultado que le permitió finalizar su actuación con siete puntos e invicta.

"Fue un torneo interesante y bastante parejo. Comencé un poco floja. Empaté las dos primeras partidas y luego fui ganando", dijo a la agencia de noticias a Efe la peruana, quien se quedó con el cupo a la Copa del Mundo 2019 y el título directo de Gran Maestra (WGM).

La paraguaya Pérez, de origen cubano, fue la subcampeona continental con 6,5 puntos, los mismos que la argentina Florencia Fernández (2198), quien se quedó con el tercer lugar.

"Me siento contenta pero espero estar más preparada"

Cori, campeona mundial sub'16 en 2009 y sub'20 en 2011, logró en las nueve series acumular cinco triunfos y cuatro empates para confirmar así su cuarto título consecutivo. "Me siento contenta pero espero estar más preparada para el próximo continental", dijo la ajedrecista, quien también se impuso en las ediciones de Manzanillo (México) y en Lima (Perú) en 2016, y en Villa Martelli (Argentina) en 2017.

Para la tetracampeona, que inició como primera preclasificada con 2.303 puntos Elo, su participación en el certamen de Envigado no fue completamente satisfactoria porque considera que sus resultados "no fueron tan buenos". "Me siento un poco agotada porque he jugado muchos torneos este año", confesó Cori, y subrayó que era "importante" estar en este certamen al ser clasificatorio al Mundial. (EFE)