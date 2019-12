Fernanda Saponara, la peruana que lleva cinco títulos seguidos en el Sudamericano juvenil de bádminton

Fernanda Saponara, atleta peruana. | Fuente: Facebook Fernanda Saponara

Este año le tocaba despedirse de la categoría menores, y lo logró como lo soñó: como campeona sudamericana en singles y mixtos por quinto año consecutivo. Se trata de Fernanda Saponara, joven promesa peruana del bádminton, que lleva ya buen tiempo sacando cara por nuestro país.

A sus 18 años, representó a la bicolor en el Sudamericano Sub 19, entre el 19 y el 30 de noviembre. Ganó en singles, tras vencer en la final a la colombiana Juliana Giraldo, y en dobles mixtos,junto a Nicolás Macías, luego de superar a Brasil. También participó de dobles damas, con Yue Yang. Además, en mayores se quedó con la de plata en singles, pero la de oro igual se quedó en casa, gracias a Daniela Macías.

¿Cómo así nace el gusto por el bádminton?

Antes solia hacer basket, gimnasia y bádminton al mismo tiempo, pero a los 13 tome la decisión de dedicarme solo al bádminton. Hubo un año que practiqué los tres deportes al mismo tiempo.

¿Herencia familiar?

Toda mi familia es de deportistas (basket), entonces comencé desde pequeña con la gimnasia y el basket. Me encantaban, pero un día le comenté a mis papás que quería practicar un deporte de raqueta en verano y me metí a una academia. Ahí empecé a jugar.

¿Cómo te apoya la Federación Peruana de Bádminton?

La Federación nos apoya con dos campeonatos al año: Sudamericano y Panamericano. La mayor parte del presupuesto es para el equipo de mayores. Lamentablemente, por esa razón, la Federación no me pudo ayudar con mi clasificación a las Olimpiadas Juveniles en Buenos Aires, porque no lo tenía planificado.

¿Cómo solventaste aquellos torneos en los que no te apoyaron?

Mis papás financiaron la mayor parte de los viajes y campeonatos, y yo pude aportar algo con mi PAD (Programa de Apoyo al Deportista). Creo que debe haber un presupuesto importante asignado para el equipo de menores. Es importante que la Federación se enfoque en el crecimiento deportivo de los juveniles, ya que son el futuro.

¿Cuál es tu objetivo a corto plazo?

Ser campeona sudamericana en mayores y clasificar a las Olimpiadas de París 2024