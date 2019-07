Daniela Macías y Danica Nishimura compiten hoy a las 7:00 pm. | Fuente: RPP Noticias

“Tenía 10 años y no sabía qué pasaba con mi vida, pero sabía que me encantaba el bádminton”, recuerda Daniela Macías, una de nuestras representantes de bádminton en Lima 2019. Habla de hace 12 años, cuando la Federación la invitó al Panamericano Junior en Puerto Vallarta, en México, y viajó junto a sus papás.

El deporte de raqueta y pluma se juega de forma individual o en parejas. Ella ganó tanto en singles como en mixtos, y quedó segunda en dobles. La invitaron a la selección y, en ese momento, su vida cambió.

Hija de Karin Brandes, nadadora peruana que participó de los Juegos Olímpicos de 1984, Daniela llevaba el gusto por el deporte en la sangre, y lo practicaba en el club al que asistía con su familia. Incluso, antes de llegar al bádminton, ya había pasado por otras disciplinas.

"Yo hacía gimnasia por la selección de mi colegio y natación por la selección de mi club. Todos los hermanos hacíamos natación. Me estaba cansando. Tenía 6 ó 7 años. Pase por optimist, vela, nado sincronizado, básquet, béisbol. Y un día entré al coliseo de bádminton. No tenía idea de cómo se llamaba, pero me encantó", recuerda ahora.





Tres años después, luego de dividir sus tiempos entre distintos deportes, fue invitada a defender la blanquirroja. En ese momento, se vio obligada a elegir: debía entrenar los cinco días de la semana y el tiempo no alcanzaría. No le cosó. Y acertó: con el bádminton, ganó los Bolivarianos 2013 siendo la única junior que competía en mayores. Un año después, fue Top 9 del mundo y clasificó a las olimpiadas de menores en Naijing, China. En 2017 defendió su título y ganó oro en singles, mixtos y dobles con Danica Nishimura. En Odesur, también con Danica, volvió a ocupar el primer lugar.

Pero no todo fueron logros. Para conseguir esas medallas, tuvo que sacrificar bastante. "En el colegio se reunían en casas y yo siempre tenía que ir a entrenar. Llegué a inventar que era el cumpleaños de mi abuela. Nunca faltaba a entrenar, ni cuando tenía fiebre,porque si yo estoy enfrma, mi contrincante está ganando horas por encima de mí", cuenta.

Ahora, Daniela Macías es una de nuestras principales cartas en los Panamericanos Lima 2019. Y aunque su participación en la categoría individual ya terminó, todavía le queda la opción de dobles, junto a su compañera Danica Nishimura, este miércoles a las 7:00 pm.





Danica es un año mayor, pero llegó al bádminton un año después que Daniela. La conoció en 2008, cuando tenían 10 y 11 años. "Clasificamos a un Panamericano Junior en Guatemala y, como estábamos sueltas, nos emparejaron. Cinco años después, empezamos a viajar a campeonatos de mayores, con la nuestra, siento junior todavía", dice.

La química entre ambas existe tanto fuera como dentro delas canchas. Entre sus mejores participaciones se encuentran las medallas de oro en los Bolivarios y los Sudamericanos Cochabamba 2018.

Con una mamá experta en salto alto y un papá velocista, no hubiera sido extraño que se dedique al atletismo. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra cosa. Inicialmente, jugaba fútbol con hombres. Si embargo, una amiga de sus papás era entrenadora de bádminton y la invitó a practicar el deporte. "Me divertí como nunca y les pedí que me metan a la academia".

Su elección no es difícil de adivinar. Al igual que Daniela, Danica optó por la raqueta y la pluma. Y los sacrificios también fueron parte de su carrera. "En el baile de promoción por el día de la madre yo estaba sentada en la tribuna porque no pude quedarme a ensayar. Los viernes en la noche nunca puedo hacer planes porque entreno sábado.Son sacrificios que haces, pero al final, cuando ves los resultados en cancha, no te arrepientes", cuenta.

Canadá y Estados Unidos son potencia, pero Daniela y Danica están bien establecidas en América como pareja de bádminton. Por eso, esta noche, ante las brasileras, buscarán su pase a la semifinal de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ambas tienen claro que lo pueden lograr.