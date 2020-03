Floyd Mayweather y Josie Harris | Fuente: Twitter

La inesperada muerte de Josie Harris, quien fue encontrada muerte en el interior de su auto, causó gran conmoción. Pero esta historia aún no termina. A pocos días de su muerte, la exesposa de Floyd Mayweather continúa impactando a la población.

Según The Sun, Josie Harris venía escribiendo un libro donde narraba todo el infierno que vivió al lado de Floyd Mayweather. Una de las amigas de la ex de Money facilitó el avance del relato al diario inglés que no dudó en publicar extractos del matrato que habría ejercido el boxeador sobre la madre de sus tres hijos.





"Mis ojos se abrieron al sonido de mis propios gritos. El dolor me atravesó el cráneo cuando levanté la vista y vi a Floyd. Él sostenía la parte de atrás de mi cabello, parándose sobre mí con una mano, golpeando la parte de atrás de mi cabeza con la otra, arrastrándome fuera del sofá y tirando de mí por toda la habitación", es el testimonio de Josie Harris con el cual inicia contando la tormentosa relación que vivió de 1995 y 2010 junto al boxeador.

El medio británico señaló que la amiga de Harris consideró que "Josie merece que se escuche su voz, ahora más que nunca". La historia también muestra a Josie con tan solo 16 años, edad en la que conoció a Floyd y cómo con el paso de los años el ex campeón del mundo cambió su carácter hacia ella, tornándose violento.









Uno de los fragmentos más violentos se registra en el 2010,"Los muebles en la sala de estar cayeron después de lanzarme como una muñeca de trapo. Floyd, escucha a tus hijos. Estás haciendo esto frente a tus hijos. Me estremecí ante el dolor agonizante que sentía en mi cabeza y grité nuevamente hasta que me dejó ir. Antes de que pudiera decir algo, Floyd volvió a apretarme el cabello y me golpeó la nuca. Estaba decidido a darme una lección. Podía verlo en sus ojos. Cuando me senté, me agarró del brazo y me lo retorció a la espalda. Abrí los ojos cuando él agarró mi cabello nuevamente. Sentí que me estaba sacando el cuero cabelludo del cráneo. Me puse ambas manos en el pelo, tratando de aliviar el dolor".

En esa época Floyd Mayweather acusó a su mujer de "haberse visto con otro hombre" y amenazó con asesinarla, situación que lo llevó 90 días a prisión, tras ser encontrado culpable por violencia doméstica. A pesar que el boxeador negó los hechos y acusó a su esposa de haber estado bajo los efectos de las drogas. Sin embargo, la escena se repitió, en una ocasión, el hijo mayor de ambos tuvo que escapar de la residencia en busca de ayuda para su madre, quién recibía una golpiza por parte de su padre.

A pocos días de la muerte de Josie Harris, Floyd Mayweather compartió en su cuenta de twitter 13 fotografías de su exposa junto a frases como "Mi amor", "Mi ángel", "Mi corazón", "Mi familia".

La muerte de Harris aún está en investigación, su deceso fue el 9 de marzo de 2020. Fue encontrada sin signos vitales al interior de su auto en su casa en Valencia, California.