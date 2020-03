Su perrito Mars es la mejor compañía de Mike Tyson | Fuente: Instagram Mike Tyson

El aislamiento social por el nuevo coronavirus ha puesto a millones de personas a crear métodos para no aburrise en casa. Entre ellos, Mike Tyson, quien encontró una alternativa de entretenimiento junto a su perro Mars.

El COVID-19 se ha expandido rápidamente por todo el mundo y uno de los países más afectados es Estados Unidos, con la alta cifra de 35 mil 300 contagiados y 460 muertes.

Desde California, lugar donde cumple la cuarentena en casa, Tyson grabó un video en el que se le observa muy entusiasta dando saltos al mismo estilo de una pelea sobre el cuadrilátero, mostrando su habilidad y agilidad para el box, a sus 53 años.

Las imágenes, que fueron publicadas en su cuenta de Instagram, han enternecido y divertido a sus seguidores, que no dudaron en compartirlas. Asimismo, la leyenda del box demostró el gran amor que tiene por Mars. En otro video, se muestra sobre su sofá recibiendo cariño de su fiel amigo de cuatro patas. Mike Tyson no dejaba de sonreír mientras el can le lamía la cara.









Mike Tyson y su peculiar entrenamiento | Fuente: Instagram Mike Tyson

De otro lado, el exboxeador continúa generando ingresos a su fortuna. Recientemente, logró recaudar 20 mil dólares en tan solo sies horas, tras firmar con la página web Cameo, portal en el que envía mensajes personalizados por un monto base de 300 dólares. La grabación no excede los 15 segundos. Además, ante el confinamiento, la página web ha aumentado sus solicitudes en un 30%.

Los proyectos que Mike Tyson ha emprendido, desde su retiro, han obtenido resultados positivos, como la plantación de marihuana que tiene en California, estado que ha legalizado la venta y consumo. Además, el podcast 'Hotboxin with Mike Tyson', en el que entrevista a diversos personajes, tuvo gran aceptación entre los usuarios.