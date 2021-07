Sofía Lay, parte de la selección juvenil de gimnasia rítmica. | Fuente: Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica

Sofía Lay Zea fue una de las representantes peruanas en el pasado Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica, realizado en Guatemala. La gimnasta de 14 años -cumplidos en marzo- sorprendió a todos al elegir como pieza musical la tradicional marinera norteña.

Con atuendo blanco y diseño de flores, la actual estudiante de tercero de secundaria salió acompaña de una cinta como aparato elegido para el número. El puntaje fue de 12.550.

Pero no fue su única participación. De hecho, sus buenas calificaciones le permitieron, finalmente, ocupar el puesto 12 de la clasificación general, y, así, obtener la plaza de cara a los próximos Juegos Panamericanos Junior 2021, planificados para llevarse a cabo entre noviembre y diciembre, en Cali, Colombia.

Eso sí, pese a ser quien la consiguió, no necesariamente ella la encargada de representarnos en la competencia internacional, pues la clasificación no es nominal. Es decir, la Federación hará una convocatoria nacional para determinar quién irá finalmente.

Así fue la presentación de Sofía Lay al ritmo de marinera norteña:

Participación de Sofía Lay. | Fuente: Campeonato Panamericano Juvenil

Así arrancó

Sofía Lay empezó en la gimnasia a los ocho años, tras asistir a una convocatoria de la Federación. Su carrera empezó de la mano de Dixon Morales, entrenador que hasta hoy la acompaña.

Tras pasar pruebas de aptitud y conocer el uso de los aparatos (cuerda, aro, pelota, mazas y cintas), entendió que su futuro estaba ligado a la gimnasia rítmica. "Desde ese momento no he pasado y ahora estoy donde estoy. He representado a mi país desde el 2018 y soy puesto 7 en Sudamérica", contó a RPP Noticias.

Respecto a no tener su participación segura en los Juegos Panamericanos Junior, la joven peruana mencionó que acatará la decisión. "No es muy de mi agrado, ya que creo que si yo gané la plaza, yo debería competir, pero es lo que dice el reglamento, así que lo debo respetar", agregó.

