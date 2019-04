Gimnasta tomó radical decisión tras fracturarse ambas piernas

Gimnasta estadounidense Samantha Cerio. | Fuente: Instagram Samantha Cerio | Fotógrafo: CARLOS LORA SANGUINETTI

La gimnasta estadounidense Samantha Cerio tuvo una escalofriante lesión durante una competencia universitaria. Por este motivo, la representante de la Universidad de Auburn (Alabama) anunció mediante un emotivo mensaje su retiro del deporte.

"La noche del viernes fue mi última noche como gimnasta. Después de 18 años colgué mis manos y dejé la tiza", publicó Cerio en su cuenta de Instagram.

"No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación, solo por nombrar algunas. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado que hayan existido. Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada salió como se planeó", destacó la gimnasta.

Hay que indicar, que Cerio tras varios giros en el aire tuvo un mal cálculo y sufrió la rotura de ambas piernas.

La prensa estadounidense informó que Cerio se someterá a cirugía por las dos rodillas dislocadas y múltiples ligamentos desgarrados en ambas piernas.