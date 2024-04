Golf de alto nivel en Lima: comienza el Diners Club Perú Open 2024

El Diners Club Perú Open 2024 se disputará en Los Inkas Golf Club hasta el domingo 28 de abril.

Perú alberga el cuarto de los seis torneos del Swing Latino del PGA TOUR Américas. El Diners Club Perú Open se suma al nuevo tour como uno de los torneos más consolidados de la región que comenzó este jueves en el Los Inkas Golf Club.

Plenamente consolidado tras sus años como torneo del PGA TOUR Latinoamérica, entre 2012 y 2023, el Diners Club Perú Open anima a los golfistas locales a soñar en grande.

“Siento que este tipo de eventos ayudan a crecer el golf en el país”, afirmó Luis Fernando Barco, quien superó el corte en dos de los primeros tres torneos de la temporada e inicia esta semana en la casilla 53 de la lista de puntos de la Fortinet Cup.

“La gran mayoría de la gente me dice que esta es de sus paradas favoritas en el Tour y eso te llena de orgullo, sobre todo porque en Perú el golf no es tan grande en comparación con otros países de la región”, agrega Barco, que en 2021 jugó el U.S. Open para convertirse en el único peruano que ha participado en un campeonato mayor.

Luis Fernando Barco es uno de cinco peruanos en un field de 141 jugadores de 18 países que incluye a los tres campeones de la temporada y a 50 de los top 60 de la lista de puntos de la Fortinet Cup. Entre un total de 31 latinoamericanos que verán acción esta semana también destaca el argentino Marcos Montenegro.

Luego de dos torneos en México y uno en Brasil, aquí da inicio la segunda mitad del Swing Latino. Entre este torneo, el Kia Open de la semana próxima en Quito, Ecuador y el Inter Rapidísimo Golf Championship que se jugará del 16 al 19 de mayo en Bogotá, Colombia, los jugadores lucharán por puntos para terminar dentro del top 60 del ranking de la Fortinet Cup.

Aquellos que lo consigan tendrán garantizado estatus exento para el Swing Norteamericano que se jugará entre junio y noviembre. Mientras tanto, los que acaben fuera del top 60 deberán jugar en los Q-Schools programados entre el 20 de mayo y el 14 de junio.

Programación del Swing Latinoamericano

1. Marzo 21-24 | Bupa Championship at Tulum (Tulum, México)

2. Marzo 28-31 | Totalplay Championship at Atlas Country Club (Guadalajara, México)

3. Abril 18-21 | 69º ECP Brasil Open (Río de Janeiro, Brasil)

4. Abril 25-28 | Diners Club Perú Open (Lima, Perú)

5. Mayo 2-5 | KIA Open (Quito, Ecuador)

6. Mayo 16-19 | Inter Rapidísimo Golf Championship (Bogotá, Colombia)