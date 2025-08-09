Conmoción en la NFL: jugador sufrió escalofriante lesión en el cuello y tuvo que ser hospitalizado [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La liga nacional de fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés) está conmocionada por la escalofriante lesión que sufrió el cornerback Morice Norris, de los Detroit Lions, ocurrida anoche durante un partido de pretemporada ante los Atlanta Falcons.

Se disputaba el último periodo del partido, cuando el corredor de los Falcons Nathan Carter tomó el balón y emprendió veloz carrera. Norris intentó taclearlo, pero su cabeza chocó con el rival y se dobló hacia atrás de manera brusca.

Paramédicos acudieron inmediatamente para atender a Morice Norris y evacuarlo en una ambulancia a un hospital; mientras que en el campo compañeros y rivales se unieron en un abrazo grupal para mostrar solidaridad al jugador lesionado.

Ante esta situación, el partido fue suspendido, lo que sembró mucha incertidumbre sobre el estado del cornerback. En tanto, videos de la lesión de Norris se viralizaron en redes sociales, donde aficionados a la NFL mostraron su apoyo al jugador.

“Estamos rezando todos por él. Sabemos que se mueve un poco y ahora le están haciendo más pruebas. El momento era muy duro, así que coincidimos en que no nos parecía bien terminar ese partido porque ese el tipo de acto de clase que esperas", señaló Dan Campbell, entrenador de Lions, respecto a su jugador, con la voz entrecortada.



Alternate angle showing mechanism of injury. pic.twitter.com/N2VQa2A7xv — Jimmy Liao MD | Detroit Lions Morning Rounds (@JimmyLiaoMD) August 9, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Morice Norris tras la lesión que sufrió?

A través de sus redes sociales, los Detroit Lions enviaron un mensaje de tranquilidad en torno al estado del Morice Norris tras la lesión sufrida en el partido ante los Atlanta Falcons.

En su publicación, indicaron que el jugador está “estable”, pero que debía permanecer hospitalizado mientras se monitoreaba su evolución.

“Morice Norris se encuentra estable y conserva sensibilidad y movilidad en todas sus extremidades. Permanecerá en observación en el Hospital Grady Memorial de Atlanta durante la noche”, refirió la franquicia estadounidense.

Horas después, el propio jugador se pronunció en sus redes sociales oficiales, confirmando que se encuentra bien tras el fuerte choque que sufrió. “Estoy bien, no se preocupen. Aprecio todas las muestras de amor”, indicó en una publicación que acompañó con pasajes de la Biblia.

