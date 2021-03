Así quedó el vehículo del golfista estadounidense Tiger Woods luego de un choque el 23 de febrero de 20121 en Rancho Palos Verdes | Fuente: EFE | Fotógrafo: efe

El golfista estadounidense Tiger Woods se encontraba inconsciente tras el accidente que sufrió con su automóvil cuando se salió de la carretera y volteó aparatosamente, ocasionándole múltiples fracturas en la pierna derecha, informó un testigo interrogado por las autoridades.



El hombre, que vive cerca del sitio en Rolling Hills Estates, donde ocurrió el siniestro el 23 de febrero, dijo a la policía que tras escuchar el golpe, se dirigió hacia el vehículo accidentado y en su interior encontró inconsciente al golfista de 45 años.



La nueva información sobre el accidente aparece recogida por el ayudante del alguacil del Condado de Los Ángeles, Johann Schloegl, en una declaración jurada.



El exnúmero uno del mundo quedó atrapado en su vehículo y requirió una larga y compleja cirugía para estabilizar los huesos rotos de la tibia y el peroné de su pierna derecha.



El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, dijo a los agentes de la Policía de Los Angeles que Woods no respondió a sus preguntas, lo que añade más misterio a la investigación de los hechos pues en principio se informó de que el deportista dio su versión de lo ocurrido.



El primer agente que llegó a la escena del accidente, Carlos González, informó de que Woods pudo hablar con él y responder a interrogantes básicos.



Woods habría dicho a los agentes, tanto en el lugar del accidente como luego en el hospital, que no sabía cómo ocurrió la colisión y que no recordaba haber conducido.



La oficina del Sheriff de Los Angeles, que ya manifestó que Woods no estaba bajo la influencia del alcohol o algún tipo de sustancia dopante y que el choque fue catalogado como un "accidente", ya consiguió una orden judicial que le permitirá tener acceso a la caja negra del vehículo modelo SUV Genesis80 del 2021 siniestrado.





Así quedó el auto de Tiger Woods tras el accidente | Fuente: EFE

La Policía no había manifestado que Woods había estado inconsciente después del accidente y dijo que la camioneta se había volcado, aunque la descripción del accidente de Schloegl no incluía eso.



De ahí que se solicitase la orden de registro para la grabadora de datos del SUV Genesis, conocida como caja negra. Schloegl solicitó datos del 22 y 23 de febrero. El accidente ocurrió sobre las 7 a.m. del 23 de febrero.



Los representantes del Sheriff de Los Angeles, al que pertenecía el condado en el que se registró el accidente, se han negado a decir lo que se descubrió en dicha caja negra.



El alguacil del Condado de Los Angeles, Alex Villanueva, reiteró que los hechos indican que hubo "puramente un accidente".



En 2017, Woods se registró en una clínica en busca de ayuda después de un cargo de conducir en estado de embriaguez, en Florida.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: