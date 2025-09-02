Boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de la medalla de oro en París 2024, recurre al TAS contra pruebas genéticas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica continúa en el mundo del boxeo. La argelina Imane Khelif, ganadora de la medalla de oro en París 2024, presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de World Boxing (WB) de no permitir a los deportistas participar en sus competiciones sin un test preliminar de verificación de sexo.

A través de un comunicado, el TAS confirmó que Khelif presentó un recurso el pasado 5 de agosto solicitando la revocación de la decisión de World Boxing de no permitirle participar en la Copa Mundial de Eindhoven ni en ninguna otra competición hasta que no se someta a pruebas genéticas para confirmar su sexo.

Pero no es todo. La deportista argelina también pide que el TAS la declare elegible —sin someterse a ningún test— para participar en los Campeonatos del Mundo de boxeo que se disputarán del 4 al 14 de septiembre en Liverpool (Inglaterra).

Ante esto, el TAS explicó que ha rechazado la petición de Khelif de suspender la ejecución de la decisión de World Boxing hasta que celebre una audiencia.

¿Cuál es la nueva política del World Boxing?

La World Boxing (WB), federación avalada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para organizar las pruebas de boxeo en los Juegos, comenzó el pasado 1 de julio a realizar exámenes obligatorios para identificar el sexo de los púgiles que participen en sus competiciones, tanto hombres como mujeres.



Las pruebas genéticas se aplican a los boxeadores mayores de 18 años mediante una PCR, una técnica empleada para detectar material genético específico, en este caso el gen SRY, ubicado en el cromosoma Y, responsable de las características sexuales masculinas.



WB ha implementado el examen de sexo a través de un grupo de trabajo integrado por personal de su Comité Médico y Antidopaje que ha examinado datos y evidencias médicas procedentes de diversas fuentes y ha consultado a diferentes expertos.



Los boxeadores que evidencien la presencia de material genético del cromosoma Y o con una diferencia de desarrollo sexual (DSD) que presente un perfil hormonal masculino podrán competir en la categoría masculina.



Las púgiles consideradas mujeres al nacer por tener cromosomas XX o con una DSD sin andrógenos masculinos participarán en el torneo femenino.



Sin la certificación del sexo cromosómico, no será posible la inscripción en el torneo.



La verificación se aplicará en las diez categorías femeninas del torneo de Liverpool.