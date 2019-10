Víctor Aspillaga Alayza renunció al IPD. | Fuente: Facebook Víctor Aspillaga Alayza

El IPD retiró a 147 deportistas del PAD, un programa que brinda apoyo económico a sus integrantes. El lunes, los afectados se enteraron de que, por no haber conseguido podio en los últimos seis meses, quedaban sin la ayuda salarial que recibían por parte del Instituto Peruano del Deporte.

Además de las diversas quejas por parte de los atletas, este miércoles se conoció, quizá, la primera consecuencia de este hecho: Víctor Aspíllaga, Director Nacional de Deportes de Afiliados, renunció a su cargo. Así lo dio a conocer el implicado en su Facebook, red social en la que publicó la carta dirigida a Sebastián Suito, Presidente del IPD.

"No siento que haya un interés por el deportista. El presidente sabía de todo esto, lo promovió, y ahora se desconoce ante la presión mediática. El pudo evitar la salida de los 146 deportistas pero no respaldó a su equipo ante el informe de OCI. Es vergonzoso", escribió en la presentación del documento.

"Sentí que me traicionaste a mí, a todas las personas que trabajan conmigo y, sobre todo, a los deportistas. En vista de lo sucedido, opto por la primera opción que me planteaste. Por tanto, renuncio a mi cargo de Director Nacional, toda vez que me encuentro sumamente indignado con lo que sucede en esta institución, por la manera en que he sido tratado y por la forma como vienes rechazando a los deportistas, truncando su desarrollo deportivo", se lee.

Pero hay más. Víctor Aspíllaga, quien como deportista se desempeñó en remo, acusó a Sebastián Suito de malos manejos y deshonestidad. "Espero con la mayor de las ansias que el IPD cambie para mejor, algo que no se logrará bajo tu mandato, porque quien falta a la verdad y utiliza a un deportista para escudar sus propios errores, simplemente no es merecedor ni tiene la capacidad de liderar el Sistema Deportivo Nacional, ello sumado a que no eres un deportista calificado de alto nivel", finaliza.