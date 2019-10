Thais Fernández quedó fuera del PAD junto a 146 deportistas. | Fuente: Thais Fernández

La polémica continúa. Esta vez, fue Thais Fernández la deportista peruana que alzó su voz en redes sociales para quejarse por la decisión del IPD de retirar a 147 deportistas del PAD, Programa que brinda apoyo económico a los atletas peruanos.



El caso de Thais tiene un detalle especial: consiguió su primera medalla de oro en un Panamericano el domingo, y la lista se publicó un día después. La gimnasta aeróbica obtuvo el primer puesto en el Panamericano de Argentina, superando incluso a las dos locales favoritas, pero su logro no fue considerado en esta evaluación.

Para permanecer en el PAD, los atletas necesitan conseguir podio en competencias en los últimos seis meses. Es decir, en una próxima evaluación, y con la ayuda de su federación, Thais Fernández podría volver al programa. Sin embargo, ella detalla su molestia en un post hecho en Facebook.

"No tiene sentido el reglamento del PAD, que evalúen nuestros resultados cada seis meses. ¿Qué pasa si no tenemos competencias en las cuales participar??? No es posible que evalúen nuestro “rendimiento" bajo un reglamento general, cuando todos los deportes tienen calendarios diferentes. Yo no pude competir en el Sudamericano por una lesión que no me permitió entrenar por dos meses, los deportistas siempre corremos el riesgo de lesionarnos por la exigencia bajo la cual entrenamos todos los días, pero parece que el PAD no entiende eso y en vez de apoyarnos cuando más lo necesitamos nos dan la espalda", publicó.

A continuación, su denuncia completa publicada en Facebook: