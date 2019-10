El presidente del IPD se pronunció sobre el polémico retiro de apoyo a los deportistas. | Fuente: IDP

Sebastián Suito, presidente del Instituto Peruano del Deporte habló sobre el retiro del apoyo a 147 deportistas en la Rotativa del Aire - Noche de RPP Noticias. El máximo representante del IPD aseguró que también revisarán los casos de los deportistas.

"Es lo que causa mi preocupación [el retiro del apoyo]. La revisión total de estos 147 deportistas que han recomendado ser retirados, porque no puedo decir que han sido retirados. La Dirección Nacional de Deportes Afiliados, que estuvo a cargo de Víctor Aspillaga. Fue una decisión unilateral, ocasionada por el director", aseguró el presidente del IPD.

Suito también afirmó que no conocía la decisión. "Desconozco esta decisión en dos sentidos. Uno, no se me informó sobre el retiro de estos 147 deportistas y, en segundo lugar, no me parece correcto que deportistas que puede tener logros que más interesantes o próximos a tener logros sean retirados del apoyo que reciben a través del programa (PAD), que es meritocrático y se le da a quienes obtienen medallas o que se encuentran próximos a conseguirlas", añadió.

Asimismo, el presidente del IPD se reunió con los deportistas afectados. "Tomé conocimiento el día lunes de esta situación. Solicité reunirme con todos los deportistas afectados para comunicarles a ellos que mi primera disposición es la revisión de cada uno de sus casos. Quería conocer sus sus opiniones, escucharlos y entender sus preocupaciones", declaró.

Sobre el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), Suito aseguró que es normal que se le retire la ayuda. "Todos los meses salen e ingresan deportistas. Generalmente son entre 25 deportistas que salen, que ha sido su pico máximo. Eso correspondiendo a los logros o medallas, o los avances y obtenciones en sus marcas", declaró.

Sebastián Suito afirmó que espera dar una respuesta sobre quiénes tendrán el apoyo en pocos días. "Yo lo anuncié el día de ayer, reunidos con ellos directamente. Les debo responder primero a nuestros deportistas. Se va a revisar esta lista de 147 deportistas, pero tomando en consideración la integralidad de la norma del Programa de Apoyo al Deportista. En los próximos diez espero responderle a nuestros deportistas quiénes son los que regresan", finalizó.