Perú ocupa la segunda posición del medallero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024

Con seis medallas oro en Muay Thai, cinco de oro en Taekwondo, otras dos en Billar, sumando las dos preseas doradas en atletismo y una en levantamiento de pesas, el ‘Team Perú’ se afianza en la segunda posición del medallero general de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, ratificando su crecimiento deportivo internacional en las distintas disciplinas.

El pundonor de Luis Olivares, Matteo Celi, Joaquín Fernández y Eduardo Alarcón en Muay Thai, desde el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, en Huamanga, se mezcló el fin de semana con la resiliencia de Arnol Montañez en BMX Freestyle, desde la sede Legado Costa Verde, apoderándose de la presea de bronce, que sirvió colocar a Perú como el segundo mejor país de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024.

Con un total de 38 medallas (16 de oro, 9 de plata y 13 de bronce), Perú destaca en el certamen que se desarrolla de manera paralela en Ayacucho y Lima, en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Ayacucho.

“No me salió la última ronda, pero me quedo con la satisfacción de la medalla de bronce. Me alegra ver a mi país alentándonos, porque estamos creciendo. La gente está con nosotros y tenemos que seguir avanzando”, afirmó Arnol Montañez, tras quedarse con la tercera posición en el Bmx Freestyle, con 82.33 puntos, por debajo del chileno Jose Manuel Cedano (83 puntos) y el colombiano Luis Oswaldo Rincon (83.33), respectivamente.

En la categoría femenina del Bmx Freestyle, brilló la olímpica colombiana Queen Villegas (primer lugar), ubicándose en la primera posición, por encima de su hermana Lizsurley Villegas (tercer puesto).

“Es significativo representar a Colombia, junto a mi hermana. Estamos orgullosas de lo conseguido hasta el momento. Nos han tratado muy bien en Perú, les agradecemos por tan buen recibimiento”, coincidieron las hermanas Villegas.



Vale destacar que, previo a la competencia del Bmx Freestyle, se realizó la ceremonia oficial de reconocimiento a nuestro país por cumplir con los requerimientos para ser considerado un Centro Satélite de Entrenamiento de Ciclismo en todas sus modalidades, incluidos los circuitos BMX Race y Freestyle, respaldado por Unión Ciclista Internacional (UCI).

En la ceremonia se contó con la presencia del director ejecutivo de Legado, Luis Zuazo Mantilla; el presidente de la Federación Peruana de Ciclismo, Gustavo Matus de la Parra; entre otras autoridades del Instituto Peruano del Deporte y la Confederación Panamericana de Ciclismo.

Acceso gratuito

Más de 20 deportes se desarrollarán en esta edición especial de los Juegos Bolivarianos y el público podrá acceder de manera gratuita a las sedes en Ayacucho y Lima, reservando su entrada a través del enlace: https://boletos.bolivarianos2024.pe/